Verstappen prêt à se lancer dans une bagarre pour le titre à six !

Max Verstappen se dit prêt à une éventuelle bagarre à six pour le titre l'année prochaine entre les Red Bull, les Ferrari et les Mercedes.

Le Néerlandais a été dominant cette saison, remportant un record de 15 victoires en course en 2022 et empochant le titre alors qu'il restait encore quatre Grands Prix au calendrier.

Mais c'est à partir de ce moment que Mercedes a accéléré le rythme et que Ferrari s'est à nouveau montré menaçant. Par conséquent, Verstappen pourrait faire face à cinq pilotes déterminés à le battre la saison prochaine.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt pour une bataille d'une ampleur similaire à son expérience face à Lewis Hamilton en 2021, le pilote Red Bull a déclaré : "Si vous n'êtes pas préparé, alors il vaut mieux s'arrêter de courir, n'est-ce pas ?"

"Je veux dire, je pense que nous, pilotes, aimons la course. C'est bien de connaître une saison comme 2021 et c'est aussi bien d'avoir une saison comme celle que j'ai eu cette année."

"Si elles ressemblaient toutes à 2021, ce serait très compliqué... Mais cela ne se produit pas souvent non plus en Formule 1, donc ça devrait aller."

Charles Leclerc était le challenger le plus proche de Verstappen cette année après avoir vaincu Sergio Pérez au Grand Prix d'Abu Dhabi dans leur combat pour le titre de vice-champion.

En accord avec l'avis de son rival, Leclerc a ajouté : "Je pense que nous sommes tous prêts pour des saisons plus longues. J'espère que ce sera très serré."

"C'est toujours agréable d'avoir à se battre jusqu'à la fin. Mais oui, je suis prêt pour plus de courses et pour un combat plus long, espérons-le."