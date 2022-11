Sainz révèle les consignes de Ferrari à Abu Dhabi

Rédaction GP Fans

Samedi 26 Novembre 2022 11:31

Carlos Sainz a révélé les "instructions claires" de Ferrari afin d'aider Charles Leclerc lors de la finale de la saison de F1.

Ferrari est arrivé à Abu Dhabi avec la possibilité de décrocher la deuxième place du classement des pilotes et des constructeurs.

Ces deux objectifs ont été atteints, Leclerc terminant deuxième derrière Max Verstappen et Sainz franchissant la ligne d'arrivée à la quatrième place.

Le duo Ferrari avait démarré la course côte à côte sur la deuxième ligne de la grille et l'équipe s'est assurée que l'Espagnol était conscient du travail qu'il avait à effectuer pendant les 58 tours de course.

"Je pense que nous avons travaillé en équipe", a déclaré Sainz.

"J'avais des instructions claires avant la course pour ne pas me battre [avec Charles] au départ ou lors des arrêts aux stands."

"Nous avons exécuté un bon week-end dans ce sens et je suis heureux pour lui, honnêtement, parce que je pense vraiment qu'il mérite cette P2."

Leclerc mérite d'être récompensé

Leclerc avait été le premier leader du championnat après avoir remporté deux victoires lors des trois premières courses mais, après que Red Bull ait corrigé ses problèmes de fiabilité, Verstappen s'est échappé en tête du classement.

Le Monégasque était alors entré dans une bataille serrée pour la deuxième place avec Sergio Pérez et les deux étaient à égalité de points avant la finale de la saison.

Mais pour Sainz, il ne fait aucun doute que son coéquipier méritait de terminer l'année en tant que vice-champion du monde.

"Je pense qu'il méritait de terminer deuxième cette année", a ajouté Sainz.

"Il a été super fort toute l'année avec cette nouvelle génération de voitures. Il pilote extrêmement bien et je devrai peut-être m'adapter et changer un peu mon pilotage pour essayer d'être plus proche de lui."

"Félicitations à lui car il a réalisé une belle saison et il mérite cette P2 devant Checo."