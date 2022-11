Voici l'action de l'année en F1 selon la FIA

Rédaction GP Fans

Samedi 26 Novembre 2022 10:33

La Fédération Internationale de l'Automobile a décerné le prix de l'action de l'année en Formule 1.

La FIA a ainsi décidé que l'action de l'année en Formule 1 était le combat entre Charles Leclerc, Sergio Pérez et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

À l'issue du 45e tour sur les 52 à disputer sur le tracé de Silverstone, Leclerc, en pneus durs, est attaqué par Pérez en pneus tendres. Mais leur bataille est si intense qu'ils en oublient la présence d'un certain Lewis Hamilton.

Dans la chicane Club, le Britannique s'est emparé de la deuxième place en dépassant ses deux concurrents d'un coup. Pérez a ensuite repris sa position initiale mais Hamilton est parvenu à conserver une troisième place sur le podium bien méritée.

Ce jour-là, c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui, grâce aux choix stratégiques de son équipe, avait remporté en Angleterre le premier succès de sa carrière en Formule 1.

Actions de l'année dans d'autres championnats

La FIA a décerné le même prix pour ses autres compétitions officielles.

Championnat d'Europe des Rallyes (ERC) : la bagarre entre Javier Pardo et Simone Tempestini lors du rallye des Açores.

ETCR, le championnat du monde de voitures de tourisme électriques : Giovanni Venturini tourne sur lui-même à 720 degrés, mais préserve son Alfa Romeo de tout dégât sur le circuit de Vallelunga.

Formule 3 : Oliver Bearman dépasse Alexander Smolyar à l'extérieur du Scheivlak sur le circuit de Zandvoort.

Championnat du monde de Formule E : Alexander Sims et Jean-Éric Vergne signent exactement le même chrono lors des qualifications à Berlin (au millième de seconde près).

Championnat du Monde des Rallyes-Raids (W2RC) : un dépassement audacieux de Sébastien Loeb sur son partenaire Red Bull Nasser Al-Attiyah.

Championnat du Monde d'Endurance (WEC) : l'Alpine de Matthieu Vaxivière et la Toyota de Kamui Kobayashi s'affrontent dans la lutte pour la tête de course à Monza (Hypercar). Gianmaria Bruni sur Porsche et Antonio Fuoco sur Ferrari s'affrontent dans la lutte pour la deuxième place de leur catégorie à Bahreïn (GTE Pro).

Championnat du Monde de Rallycross (World RX) : Kevin Hansen dépasse Johan Kristoffersson pour la victoire au Portugal.

Championnat du monde des rallyes (WRC) : Oliver Solberg réalise un jump impressionnant à bord de sa Hyundai au rallye d'Estonie.

Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCR) : Gilles Magnus, coéquipier de Tom Coronel, et Mikel Azcona s'affrontent à plusieurs reprises dans une bagarre typique des voitures de tourisme sur le circuit français de l'Anneau du Rhin.