Après 2 saisons difficiles, Ricciardo a eu peur de perdre sa passion pour la F1

Thibaud Comparot

Vendredi 25 Novembre 2022 21:23

Daniel Ricciardo a admis qu'il craignait que le fait de rester chez McLaren une année de plus ne lui fasse perdre son amour pour la F1.

L'Australien a décidé d'un commun accord de mettre fin à son contrat avec McLaren un an plus tôt, après deux saisons aux résultats largement décevants.

Hamilton révèle sa haine à l'encontre de la Mercedes W13Lire plus

En conséquence, Ricciardo ne figurera pas sur la grille de départ l'année prochaine, mais il fera son retour chez Red Bull en tant que troisième pilote de l'équipe.

"C'est assurément une façon de rester impliqué et de me donner le temps nécessaire pour prendre du recul", a déclaré Ricciardo à Speedcafe.

" Ce n'est pas un secret pour moi. Au fur et à mesure que la deuxième moitié de la saison avançait, j'avais besoin de prendre un peu de recul, de me reconstruire, de me réinitialiser un peu, et aussi de retrouver un amour intense pour ce sport."

"Parce qu'à ce niveau, si vous n'avez pas ça, alors je ne fais pas honneur à moi-même ou aux personnes qui m'entourent."

"Je ne dis pas que j'ai perdu cet amour, mais j'ai eu peur de le perdre."

Ricciardo - "24 courses, ça ne me convient pas"

Le natif de Perth a clairement exprimé à plusieurs reprises son désir de mériter un baquet de course compétitif pour la saison 2024, qui lui permettra de se battre pour des victoires.

Norris veut monter plus souvent sur le podium en 2023Lire plus

Mais après quatre années difficiles chez Renault et McLaren depuis qu'il a quitté Red Bull, le pilote de 33 ans a déclaré : "Il est devenu de plus en plus clair que je ne pouvais pas faire 24 courses l'année prochaine - ce n'était tout simplement pas la bonne chose pour moi."

"Je pense que cela m'aurait probablement épuisé plus qu'autre chose et c'est à un moment où je me sentais juste un peu épuisé, où j'avais juste besoin de ralentir mon année", a conclu celui qui sera aux côtés de Max Verstappen et de Sergio Perez en 2023.