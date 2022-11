Hamilton crée un «changement tangible» avec des efforts pour l'égalité

Thibaud Comparot

Vendredi 25 Novembre 2022 18:16

Les efforts de Lewis Hamilton pour accroître l'égalité dans le sport automobile ont été salués comme ayant un impact "tangible" dans les formules inférieures par le pilote britannique de Praga Cup, Ruben Stanislaus.

Le jeune britannique de 18 ans est le sujet d'un documentaire en deux parties de la BBC qui sortira le vendredi 11 novembre et 9 décembre, et qui suit son parcours et celui de son coéquipier Lewis Appiagyei alors qu'ils tentent de faire carrière en tant que pilotes noirs.

Le manque de diversité dans le paddock de la F1 et dans la communauté du sport automobile en général a fait couler beaucoup d'encre. Hamilton a joué un rôle de premier plan en demandant et en créant le changement à cet égard par le biais de la Commission Hamilton et de la Mission 44.

Bien qu'il reconnaisse que le changement prendra toujours du temps à s'opérer, Stanislaus a révélé à GPFans que cela commençait à se produire.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait ressenti un impact tangible des efforts d'Hamilton, il a répondu : "Sans aucun doute."

"Le fait de voir quelqu'un à ce poste et de venir des mêmes endroits que lui, ses grands-parents viennent des mêmes endroits que les miens, de Trinidad et de Grenade également."

"C'est presque comme si nous étions très similaires dans nos milieux, où nous avons des débuts modestes."

"Et le fait de voir quelqu'un réussir, être le meilleur pilote de F1 de l'histoire, et venir d'un endroit similaire au mien, c'était déjà extraordinaire."

"Parce qu'il y a des moments où l'on doute de soi et où l'on se dit : est-ce que ça va être possible ?"

"Alors le fait de voir cela était plus que nécessaire pour moi."

Soulignant l'importance de cette visibilité, Stanislaus a ajouté : "Dans le monde de la course, vous voyez plus de personnes noires, que ce soit au sein des équipes. En particulier, lorsque je suis allé à l'usine Mercedes de Brackley, j'ai été surpris de voir des travailleurs noirs, mixtes, de toutes les cultures."

"Quand j'ai eu l'interview avec Lewis, il a dit que ce n'était pas forcément comme ça avant qu'il n'arrive. Donc de voir qu'il a cet impact, pas seulement sur la grille elle-même, mais dans l'ensemble du sport automobile, ça commence au sommet et ensuite ça peut descendre."

"Mais tant que vous n'avez pas ce changement structurel au sommet, rien ne peut changer."

"Son travail a donc beaucoup apporté", a conclu Ruben Stanislaus.