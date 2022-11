Le départ de Binotto de chez Ferrari, une question d'heures ?

Thibaud Comparot

Selon le Corriere Della Sera, Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari, aurait décidé de quitter la maison rouge en raison du manque de confiance de son président John Elkann. Les parties seraient en train de définir les termes d'une séparation qui pourrait être rapidement confirmée par une annonce officielle.

Selon les journaux et médias italiens, l’avenir de Mattia Binotto au sein de la Scuderia Ferrari se compterait en heures. Le directeur de la firme italienne en froid avec sa direction depuis plusieurs semaines, aurait décidé de plier bagage. L’information aurait été révélée de manière presque anodine de sources étrangères liées à l'entourage de Charles Leclerc.

Mattia Binotto, arrivé chez Ferrari en tant que stagiaire en 1995, a gravi les échelons pour finalement obtenir le poste de directeur après le départ de Maurizio Arrivabene en 2019. Jusqu’à aujourd’hui, la Scuderia Ferrari a toujours démenti les rumeurs concernant le départ de Mattia Binotto, engagé avec la firme italienne jusqu’à la fin de la saison 2023.

Cependant, des résultats en demi-teinte ainsi que des décisions stratégiques hasardeuses auraient fait naître des tensions entre la direction de Maranello et le directeur à la tête de l’équipe. Malgré quatre victoires en Grand Prix cette saison et une seconde place au classement des constructeurs, ce que de nombreux observateurs garderont en tête de cette saison, seront les mauvais choix stratégiques et le manque de fiabilité des monoplaces au cheval cabré.

Dans l’hypothèse d’un départ, un homme se tient prêt, Frédéric Vasseur. À la tête de l'écurie Alfa Romeo Sauber, le Français côtoie depuis plusieurs années la Scuderia Ferrari et connaît parfaitement Charles Leclerc. Il a été son premier directeur en F1 lors de la saison 2018.

Vasseur est la seule personnalité disponible sur le marché, alors que le nom d'Andreas Seidl, directeur de l'équipe McLaren, avait un temps circulé. Ferrari pourrait donc faire appel à Frédéric Vasseur, dont l'arrivée à Maranello pourrait être soutenue par Charles Leclerc lui-même.

Sans annonce officielle, une rumeur et des bruits de couloir doivent être pris avec des pincettes. Toutefois, les signes indiquant l'imminence de la fin de l’association Ferrari-Binotto sont trop nombreux et insistants pour ne pas avoir de réels fondements.