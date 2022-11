Steiner - "Mick Schumacher ne pouvait pas nous faire grandir"

Thibaud Comparot

Vendredi 25 Novembre 2022 13:42

Le directeur de l'écurie Haas, Günther Steiner, a suggéré que ce sont des faiblesses au sein de l'équipe qui ont conduit au remplacement de Mick Schumacher par Nico Hülkenberg.

L'ancien pilote de réserve d'Aston Martin fera son retour en F1 après trois ans sans volant à plein temps. Mick Schumacher a été licencié par Haas après deux saisons dans l'équipe.

La décision a suscité des réactions mitigées de la part des fans de F1, la facture des nombreux accidents de Schumacher au cours de la saison jouant en sa défaveur. En revanche, les progrès qu'il a réalisés au cours de sa jeune carrière méritaient peut-être qu'on lui accorde plus de temps pour se développer.

"La décision a été prise en analysant ce qui était le mieux pour l'équipe pour revenir là où nous voulons être", a déclaré Steiner au podcast Beyond the Grid.

"Nous avons besoin d'expérience. Nous avons attendu longtemps parce que nous voulions être certains de prendre la bonne décision."

"Finalement, nous avons dit que nous avions besoin de quelqu'un avec de l'expérience. C'est le point faible de l'équipe depuis deux ans, elle a perdu beaucoup d'élan et nous avons besoin de ramener ce dynamisme dans l'équipe avec de l'expérience, et ce dans le but de faire progresser toute l'équipe."

"Nous n'avons pas un seul point faible dans l'équipe, nous en avons plusieurs. Nous ne sommes pas vraiment faibles, mais nous sommes moyens dans tous les domaines."

"Si nous ne faisons pas appel à des gens qui ont cette expérience nécessaire, ce sera difficile. Comme avec un ingénieur de course, si nous pouvons former nos propres ingénieurs de course, alors nous le ferons, mais cela peut prendre cinq ans."

"Alors qu'avons-nous fait avec Kevin ? Nous avons fait appel à Mark Slade qui est un ingénieur de course très expérimenté."

Steiner met le doigt sur les problèmes de croissance "organique interne"

Schumacher a rejoint Haas en tant que rookie l'année dernière, l'équipe faisant une croix sur la saison pour se concentrer principalement sur la campagne qui vient de se terminer.

Cela a également ajouté à la frustration de certains sur le traitement accordé au pilote de la Ferrari Academy, bien que Steiner ait déclaré : "Mick peut être un bon pilote, il l'est déjà, mais il peut s'améliorer."

"Mais combien de temps cela nous prendra-t-il ? Il a grandit avec nous, mais Mick ne pouvait pas nous faire grandir."

Alors on s'est dit : "Comment pouvons-nous faire ça ? Nous avons regardé autour de nous et nous connaissions Nico, nous avons eu quelques discussions avec lui au cours des années précédentes, mais il ne s'est jamais matérialisé. Une fois sur le marché des transferts, nous avons entamé de vraies discussions."

"Il n'a pas piloté à plein temps pendant trois ans, c'est peut-être une question de "peut-il le faire", mais si vous regardez les deux courses qu'il a faites au début de la saison, il s'en est bien sorti."

"Nous avons évalué ce qui était le mieux pour l'équipe et il est apparu qu'il était préférable d'avoir un pilote expérimenté pour que l'équipe monte en puissance plus rapidement."

"Une équipe de Formule 1, vous devez aller vite sinon vous perdez votre élan et vous restez derrière."

"Il est difficile de récupérer si vous faites tout en interne de manière organique. Vous avez besoin de choses de l'extérieur et le plus grand atout d'une équipe, ce sont les gens."

"Donc nous avions besoin des meilleures personnes que nous pouvions obtenir pour ces besoins", a conclu le directeur de la firme américaine.