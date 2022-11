Rosberg voit Mercedes se battre pour des titres en 2023

Thibaud Comparot

L'ancien champion du monde de F1 Nico Rosberg a salué le redressement "phénoménal" opéré par Mercedes en fin de saison.

L'ancienne écurie de Nico Rosberg a difficilement commencé sa saison 2022, marquée par un changement de réglementation. Elle s'est souvent retrouvée aux prises avec des écuries comme Alpine, McLaren, Alfa Romeo et Haas, plutôt que de se battre pour des victoires aux côtés de Ferrari et des champions du monde, Red Bull.

Mais alors que le début de l'année a été entravé par des problèmes de marsouinage, les développements apportés à la W13 ont permis un retour progressif vers l'avant du peloton, avec en point d'orgue la victoire de George Russell au Grand Prix de São Paulo, accompagné sur le podium par Lewis Hamilton.

"C'est un incroyable retournement de situation de leur part. C'est tellement phénoménal", a déclaré Rosberg au "Any Driven Monday" de Sky Sports.

"Ils avaient parfois jusqu'à une seconde de retard sur Ferrari et Red Bull en début de saison, au moins sept à huit dixièmes."

"Au Mexique et au Brésil, ils ont soudainement réussi à avoir la voiture la plus rapide de la course, c'est un retournement de situation incroyable."

"Je pense qu’Abu Dhabi a été un revers, être si loin en qualification a été un peu un choc pour eux et une grande partie de cela vient du fait qu'ils luttent avec la traînée sur les lignes droites."

Rosberg voit Mercedes se battre pour des titres e 2022

Le Grand Prix d'Abu Dhabi a vu Mercedes faire un pas en arrière avant la trêve hivernale, mais le champion du monde 2016, Nico Rosberg, compte toujours sur les Flèches d'argent pour être des prétendants au titre la saison prochaine.

"La voiture a intrinsèquement plus de traînée qu'une Ferrari et qu'une Red Bull, donc c'est quelque chose qu'ils doivent encore essayer de comprendre", a déclaré Rosberg.

"C'est la dernière clé qui manque pour vraiment se battre pour les victoires et les championnats l'année prochaine."

"Seront-ils capables de résoudre ce problème au cours des deux prochains mois d'hiver ? Je pense qu'ils sont encore un peu à la traîne parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à résoudre les problèmes de la voiture au lieu d'aller de l'avant et de développer la voiture, donc je pense qu'ils seront encore un peu à la traîne."

"Mais tout au long de la saison, de la manière dont ils se sont développés, ils auront une chance de se battre pour le championnat, je le crois", a conclu l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.