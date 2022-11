Pour Capito, Sargeant aura "un grand avenir"

Rédaction GP Fans

Jeudi 24 Novembre 2022 19:05

Le directeur de l'écurie Williams se félicite de lancer le jeune Américain dans le grand bain de la Formule 1 en 2023.

Quatrième du championnat de Formule 2 - et meilleur débutant -, Logan Sargeant a décroché les derniers points nécessaires à l'obtention de sa Superlicence, validant ainsi son billet pour la Formule 1, et des débuts en tant que titulaire chez Williams l'an prochain.

Sargeant sera ainsi l'un des débutants du plateau 2023 en compagnie d'Oscar Piastri (McLaren), alors que Nyck de Vries fera ses débuts en tant que titulaire chez AlphaTauri après une pige remarquée pour Williams à Monza en septembre.

Jost Capito, le directeur de l'écurie Williams, se réjouit d'accueillir le jeune natif de Floride, membre de la Williams Academy, l'an prochain aux côtés d'Alex Albon.

"Nous avons vu ses progrès et nous sommes arrivés à la conclusion au milieu de la saison que s'il obtient les points de la Super Licence, alors il s'agira de la bonne étape pour lui d'entrer en F1 dès que possible", a déclaré Capito.

"Logan apportera de la jeunesse à l'équipe - il n'a bien sûr pas d'expérience, et je suis sûr qu'il a une courbe d'apprentissage importante."

"Nous devons garder des attentes mesurées pour Logan l'an prochain car la F1 est si compliquée par rapport à toutes les autres séries, et nous devons lui donner la chance de se développer, de faire des erreurs, néanmoins je suis absolument convaincu qu'il sera très rapide."

"Il s'est beaucoup développé au cours de la saison 2022. Notre équipe de l'académie a également fait un excellent travail, il n'a pas seulement développé sa conduite, il a développé son entraînement, ses compétences médiatiques et globalement, il est maintenant un pilote complet qui est prêt à aller en F1 et qui est prêt à franchir la prochaine étape, à s'améliorer, et je suis sûr qu'il aura un grand avenir."

Sargeant fera ainsi équipe avec Alexander Albon, qui entame sa deuxième saison avec Williams, et Capito est persuadé que les deux hommes constitueront un duo complémentaire.

"Alex et Logan en tant que coéquipiers, je suis sûr que Logan doit apprendre beaucoup et qu'Alex l'aidera à apprendre", continue Capito.

"J'espère qu'au cours de la saison, les deux deviendront très compétitifs afin que Logan puisse au moins défier Alex en qualification, pour la course, cela prendra un peu plus de temps, mais ce serait formidable d'avoir à la fin de la saison les deux pilotes proches en termes de compétitivité."