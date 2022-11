Pirelli annonce un calendrier de tests intensifs cet hiver

Rédaction GP Fans

Jeudi 24 Novembre 2022 17:55

Le manufacturier italien procèdera à six sessions de tests de pneus slicks et pluie entre décembre et février.

Pirelli a été critiqué cette saison par les pilotes de F1, notamment en raison de la qualité des gommes pluies, jugées peu compétitives.

Alors que la saison 2022 vient à peine de s'achever, et que les Formule 1 ont encore roulé ce mardi à Abu Dhabi dans le cadre des tests rookies, mais aussi d'essais pour Pirelli, la société italienne poursuivra son travail de développement avec un programme intensif au cours des mois qui viennent, en collaboration avec cinq équipes du championnat du monde.

Ainsi, c'est Alfa Romeo qui mènera la première session d'essais, tenue dès le premier week-end de décembre (3 et 4) sur le circuit Paul Ricard au Castellet. A cette occasion, ce seront les pneus pluies qui seront testés.

Ferrari sera ensuite à pied d'oeuvre à peine deux jours plus tard sur sa piste privée de Fiorano, avec également un travail de développement sur les pneus pluie au programme.

AlphaTauri descendra de son côté du côté du sud du Portugal, à Portimao, pour deux nouvelles journées de test (14 et 15 décembre) consacrés cette fois aux pneus slicks Pirelli.

Après une courte pause après les fêtes, Mercedes sera en piste les 1er et 2 février du côté du Paul Ricard, pour poursuivre le travail sur les pneus slicks, alors que AlphaTauri prendra le relais sur le circuit varois du 3 au 4 février et se penchera cette fois sur les pneus pluie.

Enfin, on retrouvera Aston Martin et Mercedes pour deux dernières journées d'essais, les deux équipes limant la piste de Jerez, au sud de l'Espagne, les 7 et 8 février, pour un dernier test dédié aux pneus slicks.

On rappellera que les essais collectifs, et officiels, d'avant-saison se tiendront durant trois jours (du 23 au 25 février) sur le circuit de Bahreïn, où se disputera la manche d'ouverture de la saison 2023, le 5 mars. Des essais à Barcelone pourraient également avoir lieu avant cela.

Calendrier des essais Pirelli 3-4 décembre : Alfa Romeo au Paul Ricard/pneus pluie 6-7 décembre : Ferrari à Fiorano/pneus pluie 14-15 décembre : AlphaTauri à Portimao/pneus Slicks 1-2 février : Mercedes au Paul Ricard/pneus Slicks 3-4 février : AlphaTauri au Paul Ricard/pneus pluie 7-8 février : Aston Martin et Mercedes à Jerez/pneus Slicks