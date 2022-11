L'expérience personnelle de Magnussen le rend "positif" quant à un retour de Schumacher

Rédaction GP Fans

Jeudi 24 Novembre 2022 14:06

Le Danois, qui a côtoyé Mick Schumacher chez Haas cette saison, estime que son propre vécu le pousse à croire que le jeune Allemand sera de retour en F1 tôt ou tard.

Après deux ans de Formule 1 avec Haas, faits davantage de bas que de hauts il est vrai, Mick Schumacher ne sera pas conservé pour l'an prochain par l'écurie américaine, qui lui a préféré son compatriote, l'expérimenté Nico Hülkenberg.

Alors que tous les baquets de titulaire sont désormais verrouillés pour 2023, Mick Schumacher se trouve actuellement sans volant pour la saison prochaine, même s'il est lié à un poste de pilote de réserve chez Mercedes.

Confirmé depuis longtemps chez Haas pour l'an prochain, Kevin Magnussen connaît bien la situation de Mick Schumacher.

Lui-même avait été remercié par Haas à l'issue de la saison 2021 alors que l'équipe accueillait deux nouveaux pilotes avec Nikita Mazepin, qui apportait un financement important, et Mick Schumacher, tout frais titré en Formule 2 l'année précédente.

Magnussen s'était alors tourné vers l'endurance aux Etats-Unis, et avait été intégré au programme en championnat du monde d'endurance de Peugeot Sport sur le nouveau prototype 9x8, pour une année de développement et des débuts en compétition avec la marque française courant 2022.

La guerre en Ukraine, et la mise à l'écart de Mazepin à quelques semaines du Grand Prix d'ouverture de cette saison, a bousculé les plans du Scandinave, rappelé en dernière minute par Haas, avant de réaliser un début de saison performant, et de conclure avec une pole position retentissante au Brésil.

Interrogé sur le départ de Schumacher, et l'arrivée de Hulkenberg, Magnussen a répondu : "D'un côté, c'est excitant de faire venir quelqu'un comme Nico avec toute son expérience et ses capacités. Et d'un autre côté, je me sens mal pour Mick parce que je sais ce qu'il ressent, j'ai été dans cette situation moi-même, et je pense qu'il a fait du bon travail cette année."

"Je l'apprécie aussi en tant que personne, et c'est naturel de se sentir mal pour lui. La F1 est difficile, mais il est aussi possible de revenir, je l'ai fait deux fois. J'espère qu'il pourra continuer à se battre et essayer de revenir sur la grille."

Avant sa parenthèse de 2021, Kevin Magnussen avait en effet effectué ses débuts en F1 chez McLaren en 2014, décrochant un podium pour son premier Grand Prix, en Australie.

Mais, la suite de sa saison s'avérant plus compliquée, le Danois avait été rétrogradé à un rôle de réserviste en 2015, avant de revenir comme titulaire chez Renault en 2016, puis de passer chez Haas en 2016.

"[Schumacher] a une équipe derrière lui qui va travailler dur pour lui", a ajouté Magnussen en évoquant le management du pilote allemand. "Je suis certain que nous le verrons de nouveau sur la grille. J'espère tout le meilleur pour lui."