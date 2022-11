Seidl : vivre le dernier Grand Prix de Ricciardo était "émouvant"

Rédaction GP Fans

Jeudi 24 Novembre 2022 12:05

Le directeur de l'écurie Mercedes a concédé qu'il règnait une certaine émotion pour le dernier Grand Prix de Daniel Ricciardo avec l'équipe, le week-end dernier à Abu Dhabi.

Malgré un contrat déjà signé pour 2023, Daniel Ricciardo a été écarté de chez McLaren pour faire place l'an prochain à son jeune compatriote Oscar Piastri.

Le tout au milieu d'un bras de fer juridique entre McLaren et Alpine, qui estimait avoir la priorité sur le contrat de ce dernier, avant d'être débouté par le bureau de reconnaissance des contrats de la FIA.

Vettel a pu sentir la nervosité d'Alonso lors de leur duel à Abu DhabiLire plus

Au final, Daniel Ricciardo se retrouve sans volant de titulaire pour l'an prochain et bénéficiera, à la place, d'un poste de troisième pilote chez Red Bull, principalement axé sur des opérations promotionnelles et du travail sur simulateur.

A Abu Dhabi, Daniel Ricciardo disputait ainsi son dernier Grand Prix avec McLaren, beaucoup d'observateurs estimant qu'il s'agissait de la dernière course de F1 du pilote australien. Au final, il concluait au 9e rang juste devant Sebastian Vettel, et marquait deux points pour sa dernière sortie avec son équipe.

Une dernière au goût forcément particulier pour Andreas Seidl, le directeur de l'écurie McLaren.

"Bien sûr, tout le week-end, y compris la célébration d'adieu que nous avons eue à la maison à l'usine, l'adieu aussi que nous avons eu lorsque nous avons fait le barbecue de l'équipe le jeudi soir et y compris les trois jours ici en sachant que quoi que nous fassions, c'était la dernière fois que nous le ferions ensemble avec Daniel, c'était émouvant", a déclaré le dirigeant allemand.

"Mais bien sûr, surtout le dimanche, quand Daniel a quitté le garage pour la dernière fois pour aller sur la grille et aussi quand je lui ai souhaité une bonne course pour la dernière fois sur la grille, c'était émouvant."

"En fin de compte, c'était simplement génial de voir qu'il a réalisé une grande course pour nous, revenir dans les points à partir de la 13e posiiton grâce à un excellent pilotage de sa part et à l'excellent travail de ce côté du garage et de l'équipe des stands."

"Je pense que nous avons terminé notre projet ensemble sur le meilleur niveau possible, ce qui était l'objectif après toutes les annonces de la pause estivale."