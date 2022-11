Wolff salue l'état d'esprit "exceptionnel" de Hamilton cette saison

Rédaction GP Fans

Le directeur de l'écurie Mercedes a rendu hommage au septuple champion du monde, qui a soutenu l'équipe malgré les difficultés.

Pour la première fois depuis ses débuts en F1 en 2007, Lewis Hamilton a conclu la saison 2022 sans aucune victoire à son compteur. Un coup d'arrêt pour le Britannique, qui a dû composer avec une W13 difficile à manoeuvrer, en proie à un important phénomène de marsouinage en début de saison, et en déficit de performances face aux Ferrari et surtout aux Red Bull.

Une saison à oublier pour le septuple champion du monde, qui termine en-dehors du top 5 du classement. Une contre-performance qui vient après un final controversé et une douloureuse défaite dans le dernier tour à Abu Dhabi en 2021 face à Max Verstappen.

"Nous nous attendions à ce qu'un champion du monde, à qui on a retiré un titre mondial, vienne et essaie d'écraser tout le monde", concède Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes.

"Mais nous ne lui avons pas donné une voiture assez bonne pour le faire, et il nous a soutenus à certains moments, le niveau d'énergie quand il était bas, là-haut dans la salle de briefing les jours où c'était difficile pour lui."

Russell battant Hamilton "sans importance" - Wolff

Revenant sur le fait qu'Hamilton n'est pas monté sur la plus haute marche du podium cette année, et que sa série sans victoires est la plus longue de sa carrière, Wolff a ajouté : "Ce record particulier, je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'importance.

"Il s'agit plutôt d'aider à mettre les voiles pour la saison prochaine, et le partenariat avec George était vraiment bon, ensemble ils ont développé la voiture."

"Pour moi, le connaissant depuis 10 ans sur le plan personnel, d'un point de vue humain, il a été exceptionnel, meilleur que toutes les performances qu'il avait dans la voiture."

"Pour moi, son attitude et son état d'esprit cette année ont été exceptionnels".

Pour la troisième fois seulement de sa carrière de 16 saisons en F1, Hamilton a été battu par un coéquipier, Russell ayant rejoint Jenson Button en 2011 et Nico Rosberg en 2016.

Bien qu'Hamilton ait terminé à 35 points de Russell, Wolff estime que le classement n'est "pas pertinent".

"Ils ne courent pas pour un championnat du monde", a déclaré Wolff.

"Ils n'ont pas couru pour des victoires, à part au Brésil, donc je ne pense pas que pour l'un ou l'autre, cela importe qu'ils terminent deuxième, troisième, quatrième ou cinquième."