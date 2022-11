Norris – McLaren a opté pour la mauvaise stratégie à Abu Dhabi

Rédaction GP Fans

Jeudi 24 Novembre 2022 08:35

Lando Norris a reconnu que son équipe McLaren avait fait un pas en arrière en adoptant une stratégie moins optimale qu'à l'accoutumée lors du Grand Prix d'Abu Dhabi dimanche.

Arrivée à la finale d'Abu Dhabi avec 19 points de retard sur Alpine dans la lutte pour la quatrième place du championnat constructeurs, McLaren avait encore un infime espoir de renverser la tendance et de battre sur le fil son équipe rivale.

Mais, malgré une 6e et une 9e places pour Lando Norris et Daniel Ricciardo, et malgré l'abandon de l'Alpine de Fernando Alonso, McLaren a échoué à 14 points de son adversaire, et termine la saison au cinquième rang du classement constructeurs.

Piastri et ses débuts avec McLaren : "Une journée assez spéciale"Lire plus

Et, bien qu'il ait finalement devancé l'autre Alpine d'Esteban Ocon (7e), Lando Norris estime que le pilote tricolore avait opté pour la meilleure stratégie en effectuant ses deux derniers relais avec les pneus durs plutôt que de revenir aux médiums.

"Je suis content de n'avoir pas terminé 7e", a déclaré Norris après la course. "J'ai suffisamment fini de courses à cette position cette année (six fois NDLR), mais là je suis vraiment content. C'était serré, c'était une course difficile."

"Le rythme était bon mais Esteban [Ocon] a été beaucoup plus rapide au cours des derniers tours, près de deux secondes par tour plus rapide car j'ai simplement chaussé mes médiums trop rapidement."

"La combinaison medium-dur-dur semblait être la meilleure stratégie que le medium-dur-medium sur lequel nous étions, alors peut-être qu'avec le recul, nous n'avons pas pris la meilleure décision avec cela, mais c'est quelque chose que l'on peut percevoir après-coup, pas avant le week-end."

Norris a toutefois salué McLaren pour ses autres décisions : "De mon côté et de toute l'équipe, nous avons fait du très bon travail toute la saison, honnêtement", a ajouté le pilote anglais. "Nous n'avons tout simplement pas eu une voiture assez bonne pour montrer beaucoup plus que ce que nous avons fait."

"Mais je suis très satisfait de l'éthique de travail et des améliorations que nous avons apportées, donc il y a certainement eu beaucoup de points positifs."