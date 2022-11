Russell évoque "un retour à la réalité" pour Mercedes à Abu Dhabi

Rédaction GP Fans

Mercredi 23 Novembre 2022 18:01

Une semaine après le retentissant doublé Mercedes au Brésil, les Flèches d'Argent ont à nouveau marqué le pas face à la concurrence à Abu Dhabi.

Performante à Sao Paulo, l'équipe Mercedes a signé sa première victoire de la saison grâce à George Russell, qui décrochait également son premier succès en F1. La fête était totale chez les Flèches d'Argent, puisque Lewis Hamilton, deuxième, complétait un brillant doublé pour l'équipe, après une saison plus que difficile avec les W13.

Mais, une semaine plus tard à Abu Dhabi, les pilotes Mercedes sont à nouveau rentrés dans le rang. Russell et Hamilton ont terminé à sept dixièmes de la Red Bull de Verstappen lors des qualifications et, en course, Russell a terminé à quelques 36 secondes du Néerlandais, alors que le septuple champion du monde a abandonné à trois tours de la fin.

Résumant le week-end, Russell a déclaré : "C'était un peu un retour à la réalité pour nous tous, et très nécessaire parce que nous reconnaissons encore que nous avons beaucoup à faire si nous voulons nous battre avec Red Bull la saison prochaine".

"Il est clair que nous avons une voiture avec un énorme potentiel, mais la fenêtre de performance est beaucoup trop étroite.

"Les écarts de performance que nous avons vus, entre nos bons résultats de Budapest, du Brésil, de Mexico et de Singapour, et ceux d'Abu Dhabi, de Monza et de Spa, sont tout simplement trop importants."

Russell espère qu'il a vu la fin du marsouinage de Mercedes Pire encore pour Hamilton et Russell, le retour du marsouinage sur la W13, certes pas aussi violent que celui observé plus tôt dans la saison, mais néanmoins préoccupant car on pensait qu'il avait été éradiqué.

De nouvelles règles seront introduites la saison prochaine, qui verront les équipes utiliser un sol révisé et surélevé, conçu pour neutraliser fermement les effets du porpoising ou du rebond.

Russell espère naturellement qu'Abu Dhabi lui a offert la dernière expérience de ce phénomène.

"C'était très unique", a ajouté Russell, en ce qui concerne les sensations de la voiture à Abu Dhabi.

"Nous n'avons pas été la seule équipe à ressentir un peu de marsouinage cette année, mais je pense que les changements apportés par la FIA avec le bord surélevé du plancher vont améliorer la situation."

"Cela ajoute définitivement beaucoup de fatigue. J'avais oublié ce que c'était de piloter avec la voiture qui rebondit dans les virages et sur la ligne droite."

"Je serai donc heureux si j'arrive à Bahreïn [pour les essais de pré-saison et le premier Grand Prix] l'année prochaine sans rien de tout cela."