Arthur Leclerc parmi les récents promus en Formule 2 pour 2023

Le petit frère du pilote Ferrari fait partie de ceux qui grimperont d'un échelon et évolueront dans l'antichambre de la F1 l'an prochain.

Membre de la Ferrari Driver Academy (FDA), Arthur Leclerc (22 ans) évoluera en Formule 2 au sein de l'écurie DAMS. Le jeune Monégasque sort de deux saisons en Formule 3 avec l'écurie Prema, avec laquelle il a décroché trois victoires en tout, et terminé 6e du championnat 2022.

Binotto admet que le passage de Vettel chez Ferrari était "un échec"Lire plus

Autre pilote promu et membre de la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman effectuera lui aussi ses débuts en Formule 2 l'an prochainà 17 ans seulement. Fort d'une grosse cote, le jeune Britannique avait remporté les championnats de F4 italien et allemand en 2021, ce qui constituait une première - l'exploit a été répété par le jeune italien Kimi Antonelli cette saison. Pour sa première saison de F3, Bearman a raté le titre de peu, et terminé troisième.

On attend également la confirmation de Victor Martins, le champion de Formule 3, qui effectuait ce mercredi des tests en Formule 2 à Abu Dhabi avec l'équipe ART Grand Prix, avec laquelle il a été titré cette année, et avec laquelle il pourrait effectuer le passage à l'échelon supérieur.

BREAKING: @arthur_leclerc7 steps up to #F2 🙌



The Monegasque man will race for @damsracing in his rookie season with us!#RoadToF1 pic.twitter.com/rXBsAyQZ3A