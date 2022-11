Officiel : Ricciardo revient chez Red Bull comme troisième pilote

Rédaction GP Fans

Mercredi 23 Novembre 2022 15:26

Daniel Ricciardo a été officialisé par Red Bull en tant que troisième pilote pour 2023.

La nouvelle n'était plus un secret depuis les révélation d'Helmut Marko, confirmée à demi-mot par Christian Horner et Daniel Ricciardo lui-même, mais elle est désormais officielle : Daniel Ricciardo revient dans le giron Red Bull, où il officiera en tant que troisième pilote l'an prochain.

Privé de volant de titulaire pour 2023 après avoir été écarté de chez McLaren, Daniel Ricciardo retournera ainsi au sein de l'équipe avec laquelle il a connu ses meilleures années en F1 jusqu'en 2018, avec notamment sept victoires décrochées sous ces couleurs.

Le pilote australien assistera l'équipe Red Bull avec un travail sur le simulateur en amont des Grands Prix, et représentera aussi (surtout ?) la marque à l'occasion d'opérations promotionnelles ponctuelles.

Un retour dont se réjouit Ricciardo, qui ne renonce pas à revenir sur la grille en 2024.

"Le sourire dit tout", se réjouit le natid de Perth.

"Je suis vraiment excité de revenir à la maison chez Red Bull en tant que leur troisième pilote en 2023.

"J'ai déjà tellement de bons souvenirs de mon passage ici, mais l'accueil de Christian, du Dr Marko et de toute l'équipe est quelque chose que j'apprécie sincèrement."

"Pour moi personnellement, la possibilité de contribuer et d'être entouré par la meilleure équipe de F1 est extrêmement attrayante, tout en me permettant de me ressourcer et de me recentrer." "J'ai hâte d'être avec l'équipe et de la soutenir avec le travail en simulateur, les séances d'essais et les activités commerciales. C'est parti !"

Ce transfert représente un retour aux sources pour Ricciardo, âgé de 33 ans, qui est passé par la filière Red Bull junior dans les formules inférieures.

Après des débuts en F1 avec Hispania Racing au milieu de la saison 2011, Ricciardo a rejoint Toro Rosso en 2012 et a passé deux ans à Faenza avant d'être promu chez Red Bull en 2014.

Au cours de ses cinq années à Milton Keynes, outre ses sept victoires en course, Ricciardo est monté 21 fois sur le podium et a terminé deux fois troisième au classement des pilotes avant de passer chez Renault en 2019.

En accueillant le retour de Ricciardo, Horner a déclaré : "C'est formidable de faire revenir Daniel dans la famille Red Bull."

"Il a un énorme talent et un caractère tellement brillant. Je sais que toute l'usine est excitée de l'accueillir à la maison.

"Dans son rôle de pilote d'essai et de troisième pilote, Daniel nous donnera l'occasion de nous diversifier, en participant au développement de la voiture, en aidant l'équipe avec son expérience et sa connaissance de ce qu'il faut pour réussir en F1."

"Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Daniel et nous sommes impatients de voir tout ce qu'il apportera à l'équipe en 2023."