Alonso après son premier test avec Aston Martin : "Je suis vraiment, vraiment heureux"

Emmanuel Rolland

Mercredi 23 Novembre 2022 10:25

Le pilote espagnol a lui aussi eu l'occasion de faire connaissance avec son nouvel environnement à l'occasion de la journée test d'Abu Dhabi.

Un énième abandon sur casse mécanique lors du Grand Prix d'Abu Dhabi a conclu une collaboration souvent difficile entre Fernando Alonso et Alpine, le pilote espagnol souhaitant tourner la page le plus vite possible après deux ans de collaboration.

Ce n'est que deux jours plus tard que le champion du monde espagnol a pu se glisser dans l'Aston Martin, et partager une journée de travail avec sa nouvelle équipe, avec laquelle il s'est engagé pour les deux saisons à venir, lui qui fêtera ses 42 ans en août prochain.

L'impatience d'Alonso était grande, et le natif d'Oviedo était même le premier à s'engager dans la voie des stands pour l'ouverture de la séance mardi matin au volant de l'AMR22, vêtu d'une combinaison vierge de sponsor pour des raisons contractuelles – il est lié à Alpine jusqu'à fin décembre.

Au total, 97 tours bouclés sans encombre, avant de céder le volant à son futur équipier, Lance Stroll, dans l'après-midi. Le nouveau pilote de réserve, le champion de Formule 2 Felipe Drugovich, évoluait quant à lui sur la seconde Aston Martin lors de cette journée test.

"Je suis tellement heureux", a déclaré Alonso à l'issue de la journée. "Je ne peux pas être trop confiant car tout va changer [avec la voiture] pour l'année prochaine".

"Mais le sentiment que j'ai eu dans le garage avec les gars, le potentiel de l'équipe, le talent que je vois dans la salle d'ingénierie est exceptionnel.

"Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux en ce moment. Ce n'est que le premier jour, mais vous pouvez sentir l'énergie dans l'équipe, la motivation de chacun.

"Honnêtement, j'ai hâte d'être à l'année prochaine car j'ai ressenti une atmosphère très spéciale dans le garage."

Alonso expose les priorités avec Aston Martin Le seul inconvénient pour Alonso était la nature inconfortable de son baquet, qui l'a laissé endolori compte tenu du nombre de tours alignés au cours de la séance. Evoquant d'ailleurs les principaux axes de travail pour cet hiver, Alonso a répondu : "Tout d'abord, le siège !"

"Je ressens beaucoup de douleurs à différents endroits, nous devrons donc fabriquer un nouveau siège lorsque nous aurons un peu plus de temps. Évidemment, nous avons fait 97 tours comprimés en une matinée, donc c'était assez extrême."

"Nous allons devoir nous réunir, et je vais devoir repasser dans ma tête tout ce que j'ai ressenti."

"Il y a des petites choses et la plupart d'entre elles sont du confort, ce n'est pas vraiment l'équilibre ou le comportement de la voiture."

"Ce sont les changements de vitesse, la voie des stands, le tableau de bord, les messages, quand vous faites un changement, combien de temps le message met à apparaître sur le tableau de bord, ce genre de choses."

"Vous êtes habitué à une configuration, alors vous essayez d'accommoder les choses pour voir d'une manière plus naturelle, donc ce genre de choses est la priorité en ce moment."