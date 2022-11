F1 - Le Grand Prix de Chine en périls selon la BBC

Thibaud Comparot

Mardi 22 Novembre 2022 15:16

Le Grand Prix de Chine est censé revenir au calendrier l'année prochaine après une absence de plusieurs années. Cependant, du fait d'une politique très stricte concernant le Covid 19, il semble que la course de F1 à Shanghai soit en danger selon la BBC.

Cela fait longtemps qu'aucune course n'a eu lieu sur le sol chinois. En effet, le Grand Prix de Chine est absent du calendrier depuis la saison 2020. Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus à Wuhan, le pays applique une politique stricte à son encontre. Malgré une recrudescence des cas de covid, une course sur le sol chinois a de nouveau été envisagée en 2023.

La Chine et la politique du zéro-covid

Le cirque de la Formule 1 doit se rendre sur le circuit international de Shanghai du 14 au 16 avril pour la quatrième course de la saison. Mais selon la BBC, ce rendez-vous est en suspens. Le pays asiatique a toujours une approche très stricte du coronavirus et les Chinois ont une politique dite "zéro Covid. À cause à cette méthode de lutte contre le virus, il est pratiquement exclu que la course de Formule 1 puisse avoir lieu.

Ceci est principalement dû aux règles d'isolement encore en vigueur dans le pays. La Chine ne veut pas accorder d'exception au personnel du paddock, ce qui signifie que le risque est trop élevé. Le personnel de l'équipe pourrait être mis en isolement à son arrivée sur le territoire chinois, avec seulement quelques jours de battement après le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

La Formule 1 elle-même n'a pas encore réagi à la nouvelle. Elle tente de repousser la date du Grand Prix d'Azerbaïdjan et il est peu probable qu'elle programme une autre course. Le calendrier 2023 de Formule 1 pourrait donc ne prévoir "que" 23 courses.