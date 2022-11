Thibaud Comparot

Mardi 22 Novembre 2022 17:22

Avec son deuxième titre de champion du monde en poche, Max Verstappen a rejoint une liste d'illustres noms et le champion du monde. Nico Rosberg, champion du monde en 2016 le classe déjà parmi "les meilleurs pilotes de tous les temps".

Avec une ultime victoire sur la piste de Yas Marina dimanche dernier, Max Verstappen a réussi à terminer sa saison en Formule 1 avec un quinzième trophée. Le Néerlandais a une nouvelle fois été hors de portée de ses adversaires, sur le circuit où il est devenu champion du monde pour la première fois en 2021.

Verstappen, parmi les meilleurs pilotes de tous les temps ?

Entre-temps, ce n'est plus seulement aux Pays-Bas que le pilote Red Bull est regardé avec beaucoup d'admiration. Même sur la chaîne britannique Sky Sports, Rosberg a complimenté le Néerlandais dans l'émission Any Driven Monday.

"C'est un pilote incroyable. Je pense qu'il est déjà facile de dire qu'il sera l'un des meilleurs de tous les temps. En fait, si vous regardez uniquement les statistiques, il l'est déjà."

Verstappen meilleur qu'Alonso ?

Le champion du monde 2016 a poursuivi : "Il est double champion du monde et il a déjà tellement de victoires en course, plus que Fernando Alonso. Il est déjà l'un des meilleurs pilotes de tous les temps et ce n'est que le début. Il va le confirmer au cours de la prochaine décennie, c'est certain. Son niveau de pilotage est phénoménal et c'est formidable de le voir de près", a conclu l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.