Les déceptions de cette saison sont moins difficiles à avaler que la perte du titre en 2021 - Wolff

Thibaud Comparot

Lundi 21 Novembre 2022 17:31

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a insisté sur le fait que les difficultés de l'équipe cette année ont été moins douloureuses à vivre que la course décisive pour le titre à Abu Dhabi en 2021.

Un an après une fin de course controversée, les Flèches d'argent n'ont pas réussi à se battre face à Mercedes et à Ferrari. Les nombreux problèmes de la monoplace ont mis les Mercedes sur la touche. Seules éclaircies dans ce bilan, une victoire et une pole position de George Russell.

À la question de savoir quelle campagne avait été la plus douloureuse, Wolff a répondu : "L'année dernière était bien pire."

"La situation et cet événement ont été bien pires que toute cette saison 2022, car l'année dernière, tout a été gâché par quelque chose qui n'était pas de notre faute."

"L'année dernière, c'était fort, et la façon dont ça s'est terminé, en quelques secondes, on savait que c'était fini, et que c'était hors de contrôle, hors de nos compétences."

"Perdre le contrôle, c'est la première fois que cela m'arrivait depuis mon enfance, et du fait de mon sens de l'équité, c'était totalement contre mes valeurs."

"Cette année, nous l'avons perdue au mérite. Nous n'étions tout simplement pas assez bons."

Au lieu de concéder que le manque de performance de Mercedes a rendu plus facile l'acceptation des échecs cette fois-ci, Wolff a ajouté : "Cette année n'a pas été aussi intense, en termes d'émotions, parce que nous savions dès le départ, dès le début, que la voiture n'était tout simplement pas assez bonne."

"Lentement mais sûrement, nous avons compris. Vous enlevez une couche de l'oignon et vous pensez que le problème est résolu, mais il y a la suivante et la suivante."

"Ensuite, nous avons commencé à établir des corrélations entre les performances de cette voiture, qui n'était pas bonne."

"Nous savons que c'est notre faute. L'année dernière, Abu Dhabi n'était pas de notre fait."

"Nous savons que nous nous sommes trompés. D'autres ont fait un meilleur travail et la façon dont cette saison s'est déroulée est une véritable réussite, donc tout va bien", a conclu le directeur de la firme allemande.