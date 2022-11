Hamilton ne veut plus piloter la W13 - "Je vais peut-être me faire porter pâle"

Thibaud Comparot

Lundi 21 Novembre 2022 18:36

Lewis Hamilton a plaisanté en disant qu'il pourrait se faire porter pâle pour éviter de conduire la W13 une dernière fois lors des tests d'après-saison d'Abu Dhabi.

Mercedes a chuté à la troisième place du classement des constructeurs, mettant fin à une série de huit titres consécutifs. La W13 s'est avérée être un vrai fardeau pour Hamilton et l'équipe.

Alors que Lewis Hamilton a terminé la saison sans pole ni victoire, son coéquipier George Russell a de son côté signé le meilleur temps des qualifications en Hongrie ainsi qu'une victoire au Brésil.

Cette année difficile s'est terminée par une première panne mécanique, qui a mis fin prématurément à la course d'Hamilton sur le circuit de Yas Marina.

Le septuple champion a déclaré qu'il était heureux que la saison soit terminée, mais lorsqu'on lui a rappelé qu'il devait effectuer des tests la semaine prochaine, Hamilton a plaisanté : "Je vais peut-être me faire porter pâle, j'ai mal au dos ou autre chose."

À la question de savoir si cette campagne était la plus difficile de sa carrière, Hamilton a répondu : "Non, je pense que 2011 a probablement été l'année la plus difficile que j'ai eue, juste en termes de vie."

"Cette année n'est probablement pas la meilleure, elle se situe dans le top 3 des pires saisons, mais je pense que c'est une année beaucoup plus forte en ce qui me concerne, comment j'ai travaillé avec l'équipe et comment nous sommes tous restés unis."

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de points positifs."

Hamilton révèle le programme de ses vacances

Hamilton et Mercedes vont maintenant se concentrer sur la lutte pour le titre la saison prochaine, avec la perspective d'une lutte à trois pour le titre.

Mais quant à l'objectif immédiat d'Hamilton, il a expliqué : "En ce moment, je pense à l'hiver."

"Du temps avec la famille, construire des bonhommes de neige, rencontrer jour après jour ma nièce et mon neveu, leur apprendre à skier et simplement passer les meilleurs moments avec ma mère, des conversations profondes, s'entraîner et manger sainement", a conclu le pilote Mercedes.