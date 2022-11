Hamilton et sa saison 2022 - "Je suis content que ce soit terminé"

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a admis qu'il était heureux que la saison soit terminée après avoir abandonné lors du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Le septuple champion du monde anglais de Formule 1 a terminé en dehors du top 5 du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière. Il a perdu sa quatrième place dans les dernières minutes de la course en raison d'un problème hydraulique présumé sur sa Mercedes, le premier problème mécanique de l'année pour l'équipe.

Cela a mis fin à une saison éprouvante pour Hamilton, qui termine derrière un coéquipier pour la troisième fois seulement de sa carrière. George Russell a rejoint en cette fin de saison, le club très fermé des pilotes à avoir battu Lewis Hamilton avec la même monoplace. Depuis 2007, seuls Jenson Button et Nico Rosberg avaient réalisé cet exploit.

Pour la première fois en F1, Hamilton n'a pas réussi à remporter une victoire ou une pole position sur l'ensemble de la saison, mais il a insisté : "J'ai toujours cru jusqu'à la dernière course qu'il y avait une chance potentielle."

"Il est important de garder l'espoir et de continuer à travailler."

"J'ai tout donné et c'était finalement... la dernière course était le résumé de toute la saison. Je suis content que ce soit terminé."

Malgré une année difficile qui a vu Hamilton et son coéquipier George Russell passer plus de temps à se battre l'un contre l'autre plutôt qu'avec Red Bull et Ferrari, le Britannique est catégorique : "Il y a des points positifs à retenir."

"Bien sûr, ça aurait été bien d'avoir une victoire", a ajouté Hamilton.

"Une victoire n'est pas vraiment suffisante, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que cette année, lorsque nous avons obtenu notre première cinquième place, c'était comme une victoire, lorsque nous avons obtenu notre première quatrième place, c'était comme une victoire, lorsque nous avons obtenu notre premier podium, c'était comme une victoire et les secondes places étaient comme si nous avions vraiment accompli quelque chose, alors je m'accrochais à cela", a conclu le coéquipier de George Russell chez Mercedes.