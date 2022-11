À Abu Dhabi, Ferrari a montré qu’elle savait travailler - Binotto

Thibaud Comparot

Lundi 21 Novembre 2022 12:31

Le directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, estime que la Scuderia a prouvé qu'elle pouvait faire du " bon travail " lors du Grand Prix d'Abu Dhabi après une saison marquée par les critiques.

Charles Leclerc a terminé deuxième derrière Max Verstappen pour s'assurer de la deuxième place au championnat des pilotes devant Sergio Perez.

Le pilote mexicain était second à la régulière lors de la course, mais une stratégie intelligente, combinée à un arrêt au stand factice de Ferrari, a permis à Leclerc de prendre la deuxième place du GP derrière Max Verstappen. Le pilote Ferrari a réussi à contenir la remontée de Sergio Perez, malgré l'avantage du capital pneumatique de ce dernier.

Ce résultat, avec Carlos Sainz quatrième, a conforté la deuxième place du classement des constructeurs pour l'équipe italienne après deux années de difficultés.

Les problèmes opérationnels qui ont affecté l'équipe tout au long de la saison ont conduit à de vives critiques à l'encontre de la direction de Ferrari. Celle-ci a même été obligée de faire taire les rumeurs de licenciement imminent de son directeur.

Mais réagissant à cette fin de saison positive, que Leclerc a qualifiée de "parfaite", Binotto a déclaré : "C'est génial pour l'équipe, génial pour les stratèges, génial d'avoir fait un week-end solide."

"P2 est le bilan de toute la saison, pas seulement [la course]."

"Nous avons certainement fait un travail correct. L'arrêt aux stands factice sur la Red Bull était la bonne décision."

"Heureux pour l'équipe. Quand Ferrari fait des erreurs, il y a toujours beaucoup de critiques, mais nous savons aussi que ces gars peuvent faire très bien."

La gestion des pneus était cruciale à Abu Dhabi - Binotto

Perez a effectué une belle remontée en fin de course, essayant de faire fonctionner une stratégie offensive face à l'unique arrêt décidé par Ferrari pour Leclerc. Mais au fur et à mesure que la course avançait, la capacité d'étirer la durée de vie des pneus devenait plus évidente.Le travail crucial lors des essais a conduit Ferrari sur la bonne voie de réglage.

"Je pense que c'était un week-end difficile pour la dégradation et la gestion des pneus, pas seulement pour nous, mais c'était le cas pour les autres pilotes et le cas pour Mercedes et Checo," a ajouté Binotto.

"En poussant trop fort sur les premiers tours, le risque était de détruire les pneus, donc pour bien les gérer tout au long du relais, il fallait être très prudent au départ, mais il fallait un bon équilibre de la voiture."

"Si je nous regarde, ce que nous avons fait, nous avons commencé à faire plus d'efforts sur les courses à haute teneur en carburant [le vendredi] pour nous assurer que nous avions le bon équilibre pour [la course]."

"L'équilibre de la voiture et les capacités des pilotes ont fait la différence en termes de rythme de relais et de vitesse sur la distance de course", a conclu le directeur de la firme italienne.