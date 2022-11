Formule 2 : Sargeant valide sa Superlicence et son baquet chez Williams pour 2023

En terminant quatrième du classement – et meilleur débutant – du championnat de Formule 2, Logan Sargeant a acquis les points qui lui manquaient pour valider sa Superlicence, et être titulaire pour Williams l'an prochain.

La présence de Sargeant aux côtés d'Alex Albon chez Williams l'an prochain était assujettie à l'obtention de sa Superlicence, et il fallait pour cela que le jeune pilote américain, membre de la Williams Academy, termine dans les six premiers du championnat de Formule 2 à l'issue des deux manches finales de ce week-end à Abu Dhabi.

Sargeant se présentait certes dans une position favorable à Abu Dhabi puisqu'il occupait la troisième place du classement avant d'aborder le dernier week-end de la saison, mais il restait mathématiquement à la portée du pilote classé septième, et un week-end hors des points aurait pu mettre un terme à ses espoirs de F1.

Mais le natif de Floride, qui disputait sa première saison en F2 au sein de l'écurie britannique Carlin, a su rester solide tout au long du week-end, concluant les deux courses finales de 2022 aux 5e et 6e positions.

S'il perd une place au classement au profit de son équipier chez Carlin, Liam Lawson – pilote Red Bull -, sa quatrième place au classement final lui suffit pour valider sa Superlicence et son baquet chez Williams l'an prochain.

Cette confirmation signifie également que tous les baquets sont désormais attribués en F1 pour 2023, alors que Mick Schumacher faisait figure de substitut probable à Sargeant en cas de défaillance de ce dernier à Abu Dhabi.

