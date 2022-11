Wolff - "Nous avons commis toutes les erreurs possibles"

Thibaud Comparot

Toto Wolff a laissé entendre que Mercedes avait commis "toutes les erreurs possibles" lors d'une décevante fin de saison à Abu Dhabi.

Les Flèches d'argent ont fait preuve d'optimisme après avoir remporté leur première victoire de la saison au Brésil. Cependant, les problèmes du passé ont refait surface sur le tracé de Yas Marina.

Une mauvaise résistance à l'air et du marsouinage a mis Lewis Hamilton et George Russell hors du coup lors des qualifications face aux Red Bull et aux Ferrari. Les deux Britanniques n'ont obtenu que la cinquième et la sixième place sur la grille de départ. Lors de la course, Mercedes n'a pas réussi à tenir le rythme des Ferrari et a lentement, mais sûrement, vu l'écart augmenter.

Pour ne rien arranger, Mercedes a subi sa première défaillance mécanique de la saison lorsque Lewis Hamilton a dû se résoudre à abandonner à trois tours de la fin pour un problème hydraulique.

"Ce n'était vraiment pas bon, nous avons commis toutes les erreurs possibles", a déclaré Wolff à Sky Sports F1.

"La voiture ne possédait pas le rythme qu'elle aurait dû avoir, l'un est tombé en panne et l'autre n'avait plus de pneus."

"Nous savions qu'Abu Dhabi allait être difficile pour la voiture."

La W13 servira de rappel pour Mercedes

Hamilton avait déclaré avant le week-end qu'il avait hâte de laisser la W13 derrière lui après le test d'après-saison à Abu Dhabi la semaine prochaine.

Sur ce qu'il adviendrait de la machine à la retraite, Wolff a laissé entendre : " Nous allons mettre cette voiture en à la réception de Brackley et de Brixworth pour nous rappeler chaque jour à quel point cela peut être difficile".

"Merci à tous. C'est une saison qui forge le caractère. Pas un accroc pour une course, mais une saison entière."

"Mais vous avez continué à pousser si fort, le moteur a très bien fonctionné et je suis fier de ce que nous avons réalisé là-bas."

"Du côté du châssis, il y a eu plus de mauvais moments que de bons, mais les bons étaient spectaculaires, ils nous ont fait sentir à quel point ça pouvait faire du bien."

"Maintenant, nous allons de l'avant pour l'année prochaine, c'est dur et c'est normal de se sentir comme ça, mais l'année prochaine, nous serons de retour", a conclu le directeur de la firme allemande.