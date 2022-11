Ocon - "À un tour près, on aurait pu avoir Norris"

Thibaud Comparot

Dimanche 20 Novembre 2022 18:41

Esteban Ocon a franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix d’Abu Dhabi en septième position. Le pilote français conclut la saison 2022 avec la huitième place du classement des pilotes, juste devant son coéquipier chez Alpine, Fernando Alonso.

Pas de victoire en 2022 pour Esteban Ocon, mais le pilote français peut tout de même se satisfaire de ses résultats en 2022. Au volant de son Alpine, il s’est battu jusque dans le dernier tour de l’ultime course de la saison. Le natif d’Évreux termine donc la saison avec son meilleur bilan en F1 avec 92 points.

"Ça a été une course de fou, nous avons atteint nos objectifs de cette année. Je suis satisfait de la manière dont s’est terminée la saison. À un tour près, on aurait pu avoir Lando Norris, c’était chaud jusqu’à la fin. C’est une bonne fin de saison, nous sommes vraiment contents et j’espère qu’on va pouvoir continuer à progresser de la sorte."

L’année prochaine, deux pilotes normands seront aux volants des monoplaces françaises. En effet, après avoir appris le départ de Fernando Alonso vers Aston Martin, Alpine a fait le choix de recruter Pierre Gasly.

"Cette année, il y a eu plus de constance et de performance sur le global. Nous ne sommes pas montés sur le podium cette année, c’est la seule chose qui nous a manqué. On va continuer de pousser et on espère monter sur des podiums en 2023", a conclu le pilote tricolore.

En proie à de coûteux problèmes de fiabilité, Alpine aura à cœur de réduire le nombre d’abandons en course la saison prochaine. En moyenne, la firme française a marqué 7.86 points par course cette saison, à peine plus que la saison passée.