Vettel fait ses adieux à la F1 : "Je sais ce qui me manquera le plus..."

Dimanche 20 Novembre 2022 16:39

La carrière de l'Allemand s'est sans doute achevée ce dimanche à Abu Dhabi.

Dixième et dans les points à l'occasion de son dernier Grand Prix de Formule 1, Sebastian Vettel espérait inscrire davantage de points afin d'offrir la cinquième place du championnat à son équipe, Aston Martin.

L'écurie britannique échoue finalement de peu face à Alfa Romeo. Mais qu'importe, Vettel a apprécié sa dernière course même s'il aurait voulu obtenir plus.

"Oui, c'est sûr, j'aurais préféré inscrire quelques points de plus" a déclaré le quadruple Champion du monde au micro de Jenson Button à l'issue de l'ultime manche du championnat du monde 2022.

"Mais j'ai beaucoup apprécié la course. Ce qui s'est passé avant était différent de ce qui passe habituellement pour moi mais, une fois que les feux se sont éteints, mon mode course était activé."

"Je ne suis pas sûr que nous ayons adopté la bonne stratégie aujourd'hui et c'est dommage, car faire mieux nous aurait permis de gagner une place au championnat des constructeurs."

"Mais bon, dans l'ensemble, ce fut une bonne journée. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien, les drapeaux, et tous ces sourires sur les visages que j'ai pu observer."

"C'était vraiment spécial ce week-end de voir les gens réagir et interagir avec moi. Et je pense que c'est ça qui va me manquer le plus à l'avenir..."

"Je me sens un peu vide... C'était un week-end important pour moi. Mais un petit peu décevant sur le plan sportif."

"C'était un privilège de passer tant de temps ici, j'espère que les pilotes présents continueront à bien travailler car nous avons le pouvoir d'inspirer tout le monde. Il y a des choses plus importantes qu'enchainer les tours mais nous adorons ça et nous pouvons aussi le faire en transmettant des valeurs importantes. Ces deux dernières saisons ont été fantastiques pour moi à cet égard."

Vettel termine sa carrière en F1 avec 4 titres mondiaux, 53 victoires, 57 pole positions, 299 Grands Prix disputés, 122 podiums et 38 meilleurs tours. Sacré palmarès !