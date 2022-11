Le classement final du championnat du monde des pilotes 2022

Rédaction GP Fans

Dimanche 20 Novembre 2022 16:14

La saison 2022 de Formule 1 a vécu et a rendu ses derniers verdicts ce dimanche à Abu Dhabi.

Le champion du monde était déjà connu et Max Verstappen a fait honneur à son deuxième sacre en remportant à Yas Marina sa quinzième victoire de la saison, un record absolu.

Derrière lui, Charles Leclerc est parvenu à battre l'autre Red Bull, celle de Sergio Pérez, pour le gain du titre honorifique de vice-champion du monde.

Pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton conclut la saison en dehors du top 5 du championnat. Et pour la première fois, il n'a pas réalisé la moindre pole position et n'a pas conquis une seule victoire en course.

Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, futurs équipiers chez Alpine, bouclent ce championnat aux 8e et 14e places.

Classement final du championnat du monde pilotes 2022 :

1. Max Verstappen (Red Bull) : 454 points

2. Charles Leclerc (Ferrari) : 308 points

3. Sergio Pérez (Red Bull) : 305 points

4. George Russell (Mercedes) : 275 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) : 246 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) : 240 points

7. Lando Norris (McLaren) : 122 points

8. Esteban Ocon (Alpine) : 93 points

9. Fernando Alonso (Alpine) : 81 points

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 49 points

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) : 37 points

12. Daniel Ricciardo (McLaren) : 37 points

13. Kevin Magnussen (Haas) : 25 points

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) : 23 points

15. Lance Stroll (Aston Martin) : 18 points

16. Mick Schumacher (Haas) : 12 points

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) : 12 points

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : 6 points

19. Alex Albon (Williams) : 4 points

20. Nicholas Latifi (Williams) : 2 points

21. Nyck de Vries (Williams) : 2 points

22. Nico Hülkenberg (Aston Martin) : 0 point