Verstappen - "Ce sera dur de rééditer ces performances en 2023"

Thibaud Comparot

Dimanche 20 Novembre 2022 15:58

Max Verstappen a remporté sa 15eme victoire en 2022. Le double champion du monde de F1 en titre n’a jamais été inquiété par la concurrence lors de ce Grand Prix d’Abu Dhabi. Charles Leclerc, deuxième avec sa Ferrari, décroche le titre de vice-champion.

Personne n’a pu inquiéter le poleman de Yas Marina. En effet, au volant de sa Red Bull, le pilote hollandais s’est envolé dès le départ et s’est concentré sur la gestion de ses pneus.

"Oui, c’était une belle course, une course de gestion de pneus. J’ai bien géré les pneus médiums et j’ai dû tenir avec les pneus durs jusqu’à la fin. C’est génial de gagner une nouvelle fois ici et c’est aussi la 15eme de la saison."

Max Verstappen termine la saison avec un nombre record de victoires. Quinze premières places en F1, du jamais-vu. Il reste cependant derrière Michael Schumacher et ses 72 % de victoire en 2004.

"Ce fut très agréable de travailler avec toute l’équipe. On sait que ce sera dur de rééditer ces performances l’année prochaine, mais on va tout mettre en place pour bien débuter la saison 2023", a conclu le pilote Red Bull.

Red Bull n’aura pas réussi à faire remonter Sergio Perez sur la seconde marche du podium, ratant de fait la place de vice-champion. Red Bull tentera sûrement de réaliser ce « hat trick » en 2023.