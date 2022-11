Verstappen gagne à Abu Dhabi, Leclerc vice-champion du monde !

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi, sa quinzième victoire de la saison, tandis que Charles Leclerc a remporté le combat pour la deuxième place du championnat.

À l'extinction des feux, les Red Bull gardaient facilement leur avantage tandis que Lewis Hamilton prenait le meilleur sur Carlos Sainz pour le gain de la quatrième place.

Mais le pilote Ferrari ne se laissait pas faire et tentait de reprendre sa place de départ. Hamilton coupait alors l'une des chicanes et conservait l'avantage, ce qui l'obligeait à rendre sa position à Sainz peu de temps après.

LAP 1/58 Lift off for Hamilton after tussling with Sainz with Turn 6 The Mercedes driver runs wide and cuts the corner at Turn 7 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/SnZuXWknZd

Au 5e tour, le Britannique passait de nouveau mais le duel se poursuivait puisque l'Espagnol reprenait encore la quatrième place lors de la huitième boucle. Visiblement, la voiture du septuple champion du monde était endommagée après le choc contre la bordure lorsqu'il avait quitté la piste et il devait ensuite laisser Russell le passer.

Les premiers arrêts ne modifiaient pas la hiérarchie mais piégeaient Russell, victime d'un "unsafe release" de la part de son équipe, avec pour conséquence une pénalité de 5 secondes.

À la mi-course, Fernando Alonso était lui contraint à l'abandon à l'occasion de sa dernière apparition dans l'Alpine.

LAP 28/58



Alonso pulls into the pits and is out of the race after suffering reliability issues ❌



A hugely frustrating end to his time with Alpine 😫#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7pUclbsnsQ