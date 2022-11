Hamilton évoque "l'harmonie" entre les pilotes après le dîner pour Vettel

Rédaction GP Fans

Lundi 21 Novembre 2022 09:15

Il existe vraiment un esprit d'équipe au sein de l'équipe de titulaires actuels en Formule 1.

C'est jeudi soir à Abu Dhabi que l'ensemble des vingt pilotes de F1 ont dîné ensemble en compagnie du président du GPDA - 'association des pilotes - Alexander Wurz.

L'initiative est à mettre au crédit de Lewis Hamilton - qui a d'ailleurs invité tous ses collègues - car il voulait marquer le coup à l'occasion de la retraite à venir de Sebastian Vettel.

Le septuple champion du monde a visiblement été surpris par le déroulement de cette soirée, louant une harmonie qu'il n'avait encore jamais connue au sein des pilotes depuis ses débuts en F1 en 2007.

"J'avais demandé au groupe au Mexique s'ils étaient ouverts à l'idée de se retrouver et d'organiser un dîner pour les adieux de Seb", a raconté Hamilton.

"Depuis 2016, nous ne nous étions pas réunis tous ensemble. Là, c'était une super soirée, nous avons beaucoup ri et raconté plein de belles histoires. Seb est aussi un grand leader, son discours était impressionnant dans ce sens."

"Il a tenté de transmettre aux plus jeunes une partie de l'expérience qu'il a acquise durant toutes ces années. Puis nous avons fait cette photo et vraiment, on pouvait ressentir toute l'harmonie du groupe. La plus grande que j'aie jamais vu en F1 ces quinze dernières années."

"Du coup, on s'est dit que nous devrions faire ça bien plus souvent. Ce serait pas mal de le faire une ou deux fois par an ! Nous pouvons aussi être unis et nous avons une responsabilité en tant qu'association, nous devons mener des actions et faire avancer les choses en compagnie de la F1."