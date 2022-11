Schumacher chez Mercedes ? Pour Ferrari, c'est oui !

Rédaction GP Fans

Pour l'instant "à pied", Mick Schumacher pourrait suivre les traces de son père et rejoindre l'écurie Mercedes.

Remercié par l'écurie Haas, le jeune allemand se retrouve sans baquet pour l'an prochain et, sauf énorme surprise, sait déjà qu'il ne sera pas titulaire en 2023.

À l'instar de Daniel Ricciardo, son objectif est désormais d'être réserviste d'une équipe de pointe afin d'être présent dans le paddock et de ne pas être oublié en vue de la saison 2024.

À ce jour, Schumacher est toujours officiellement intégré à la Ferrari Driver Academy qui lui avait ouvert les portes de la Formule 1. Mais on sait depuis plusieurs semaines que la Scuderia n'a rien à lui proposer et ne tient donc pas à tout prix à le conserver.

Le directeur de l'écurie Ferrari, Mattia Binotto, laisse ainsi entendre que si une autre équipe se montre intéressée, il ne retiendra pas son pilote.

"Mick est un grand pilote car il a toujours continué à progresser dans sa carrière jusqu'à présent", a débuté Binotto. "Mon avis est qu'il a également progressé cette année, si vous regardez où il a démarré et où il en est aujourd'hui. Il est toujours capable de progresser."

"Haas a posé un autre choix et nous devrons donc nous asseoir ensemble et voir ce qui est le mieux pour son avenir. Nous n'avons pas de baquet pour lui en ce moment et il doit s'assurer d'obtenir la meilleure opportunité possible..."

"Nous serons donc ouverts à toutes les options... Nous allons nous voir et discuter."

Mercedes se montre intéressé

Le son de cloche est bien sûr très différent du côté du patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, qui estime visiblement que Schumacher fait partie des candidats idéaux au poste de troisième pilote dans son équipe.

"Mick est évidemment proche de notre cœur, c'est un Schumacher... C'est un jeune homme intelligent, bien élevé, qui a très bien réussi avant la F1. Alors oui, nous pourrions l'accueillir, il correspond parfaitement à l'équipe."

"Nous n'avons rien signé pour le moment et nous n'avons même pas encore réellement discuté mais oui, il nous convient et cela pourrait se faire s'il le veut."

Pour rappel, Mercedes perdra dans les prochaines semaines ses deux réservistes actuels. Nyck De Vries rejoint le giron Red Bull via AlphaTauri en qualité de titulaire, tandis que Stoffel Vandoorne devient réserviste chez Aston Martin, en plus de son rôle de titulaire en Formule E en compagnie de DS Penske.