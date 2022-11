Alonso va "prendre soin" de Vettel ce dimanche en course !

Patrice Lhoni

Dimanche 20 Novembre 2022 11:37

Fernando Alonso s'est qualifié en 11e position ce samedi lors des dernières qualifications de la saison à Abu Dhabi. L'Espagnol partira néanmoins de la 10e place sur la grille, en raison d'une pénalité sur la grille infligée à Daniel Ricciardo.

Avec un tour chronométré dans la deuxième partie des qualifications en 1:25.096, Alonso a été éliminé en Q2 pour 28 millièmes de seconde face à Daniel Ricciardo. L'Australien sera pénalisé sur la grille dimanche pour son accident avec Kevin Magnussen lors du premier tour du Grand Prix de Sao Paulo.

Alonso satisfait de ses qualifications

À l'issue des qualifications, le double champion du monde n'était pas affecté par son résultat du jour, lui qui a failli être éliminé dès la Q1. "Oui, je suis content. De toute évidence, nous n'avions pas... Je n'avais pas le rythme aujourd'hui," a-t-il avoué à la presse écrite.

"P13, je pense en EL3, P15 en Q1, à la limite et ensuite P11 en Q2. Je me sentais ok avec le tour et je pense que P11, P10 avec la pénalité de Daniel au Brésil, je pense que c'est bien."

"Nous partons dans les points. Espérons faire quelques places et finir P7, P8, ce qui est notre objectif normal."

Alonso espère voir le drapeau à damier dimanche

Ce dimanche, il s'agira de la dernière du pilote espagnol avec Alpine. Interrogé sur ses derniers tours avec l'écurie, Alonso espère profiter de la course dimanche et de finir cette dernière.

"Oui, je pensais avant les qualifications que c'était les deux dernières fois que je sauterais dans la voiture," a-t-il commenté.

"L'une était en qualification et l'autre sera demain (ce dimanche) quand je conduirai la voiture sur la grille. Donc, oui, je vais essayer de profiter de chaque tour, de finir en beauté. "

"Ce serait bien de finir dans les points pour voir le drapeau à damier (rires). Ce n'est pas garanti cette année que nous verrons le drapeau à damier (rires). Donc ce sera notre objectif principal demain et faire quelques donuts à la fin de la course."

Une attention particulière pour Sebastian Vettel

Interrogé sur le résultat de Vettel en qualifications, Alonso a semblé heureux pour son ancien adversaire avec lequel il a disputé deux titres mondiaux (2010 et 2012).

"Oui, j'étais très heureux," a répondu Alonso. "Je pense que nous tous... ce n'est pas que nous essayons de l'aider, mais nous essayons tous d'avoir un œil sur lui quand nous le voyons dans le rétroviseur ou quand il arrive sur un tour rapide ou quoi que ce soit."

"Parce que nous voulons que le week-end se passe bien pour lui. Même demain, je pense qu'il part en neuvième position et moi en dixième.

"Donc je vais prendre soin de lui au début du premier tour. Et espérons que nous verrons tous les deux le drapeau à damier."