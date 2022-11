Thibaud Comparot

Dimanche 20 Novembre 2022 13:07

Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi et sera accompagné de Sergio Perez sur la première ligne de la grille de départ. Le pilote néerlandais a aidé son coéquipier et lui a donné l'aspiration nécessaire pour dépasser Charles Leclerc en qualification.

Sebastian Vettel a signé sa cinquième apparition en Q3 de la saison et commencera son dernier Grand Prix en F1 en 9ème position.

Les Mercedes n'ont pas été aussi compétitives qu'au Brésil et au Mexique, et n'ont pas pu rivaliser avec les Ferrari et Red Bull. Les deux Flèches d'argent s'élanceront de la troisième ligne sur la grille de départ.

Daniel Ricciardo, qui avait réussi à se hisser en Q3, s'est vu infliger une pénalité de trois positions sur la grille de départ, il s'élancera donc de la 13ème place. Le natif de Perth a été jugé responsable de l'accrochage avec Kevin Magnussen au départ du Grand Prix de São Paulo.

La Grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi

1 - Max Verstappen - Red Bull

2 - Sergio Perez - Red Bull

3 - Charles Leclerc - Ferrari

4 - Carlos Sainz- Ferrari

5 - Lewis Hamilton - Mercedes

6 - George Russell - Mercedes

7 - Lando Norris - McLaren

8 - Esteban Ocon - Alpine

9 - Sebastian Vettel - Aston Martin

10 - Fernando Alonso- Alpine

11 - Yuki Tsunoda - AlphaTauri

12 - Mick Schumacher - Haas

13 - Daniel Ricciardo - McLaren

14 - Lance Stroll - Aston Martin

15 - Zhou Guanyu - Alfa Romeo

16 - Kevin Magnussen - Haas

17 - Pierre Gasly - AlphaTauri

18 - Valtteri Bottas - Alfa Romeo

19 - Alexander Albon - Williams

20 - Nicholas Latifi - Williams