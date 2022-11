Eliminé dès la Q1 à Abu Dhabi, Gasly a tout essayé en qualifications

Patrice Lhoni

Samedi 19 Novembre 2022 17:30

Pierre Gasly s'est qualifié en 17e position pour sa toute dernière séance de qualifications avec l'écurie Alpha Tauri. Il s'élancera ce dimanche aux côtés de Valtteri Bottas.

Le Normand a été éliminé de la Q1 pour quelques millièmes de seconde, alors que son coéquipier Yuki Tsunoda s'est hissé au 12e rang ce samedi sur le circuit de Yas Marina.

Verstappen, en pole position samedi : "Nous pouvons faire ce que nous voulons!"Lire plus

Interrogé sur sa séance de qualifications, il avoue que son écurie a eu du mal à se mettre dans le rythme depuis le début de cette dernière épreuve de la saison. "Tout le week-end on a eu du mal," a-t-il commenté. "Beaucoup de mal à régler la voiture. On a essayé, mais malheureusement on a raté (la Q2) pour quelques centièmes (de seconde)."

Gasly souhaite profiter des derniers moments avec Alpha Tauri

Concernant les conditions de pistes en amélioration, il estime que c'était bien le cas, mais que le nombre important de monoplaces a impacté négativement sa dernière tentative. "Oui un petit peu," a confirmé Gasly."Mais après le dernier run c'était assez compliqué avec toutes les voitures en piste de trouver un bon espace. Mais bon, on a tout essayé."

Concernant ce dernier Grand Prix, le Français souhaite avant tout profiter des derniers instants avec son écurie, lui qui commencera dès ce mardi avec Alpine. "Bien préparer la dernière course et profiter de ces derniers moments avec l'équipe," a-t-il répondu sur ces attentes dimanche.