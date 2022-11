Verstappen, en pole position samedi : "Nous pouvons faire ce que nous voulons!"

Patrice Lhoni

Samedi 19 Novembre 2022 16:43

Max Verstappen signe une nouvelle pole position à Abu Dhabi. Le double champion du monde s'élancera ce dimanche aux côtés de son coéquipier Sergio Perez.

Il s'agit de la 8e pole position de la saison pour Verstappen, sa 20e en carrière ainsi que de sa 3e consécutive à Abu Dhabi. Avec un tour chronométré en 1:23.824, Verstappen devance Perez de +0.228s (1:24.052). Avec Red Bull Racing, les deux pilotes semblent les mieux positionnés pour conclure une saison 2022 de la plus belle des manières.

Verstappen souhaite voir Perez finir deuxième en 2022

Si Perez termine devant Charles Leclerc (3e ce samedi, 1:24.092, à +0.268s de Verstappen), alors l'écurie autrichienne réalisera pour la première fois de son histoire le doublé des pilotes dans un championnat.

Revenant sur sa séance de qualifications, le champion du monde explique que cette dernière n'a pas été un long fleuve tranquille. "Oui, il y a eu des hauts et des bas," a-t-il commencé. "Les qualifications, vous savez, ont bien commencé. La Q2 était un peu plus désordonnée. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ce train de pneus, je n'arrivais pas à avoir de l'adhérence."

Il revient ensuite sur un mini-épisode où le garage Red Bull semblait inquiet avant l'entame de la Q3. "Mais ensuite en Q3, c'était aussi un peu plus normal et nous avons eu une petite frayeur," a-t-il raconté. "La voiture s'est éteinte avant ma première tentative, donc nous avons tout redémarré."

Il se satisfait ensuite de ces deux tentatives en Q3 qui lui auraient permis de signer la pole position, étant le seul pilote à descendre sous la minute 24 en Q3.

"Et puis nous sommes sortis et nous avons eu deux tours assez bons," a-t-il souligné. "Donc, bien sûr, très heureux avec ça, mais aussi très heureux que les deux voitures soient sur la première ligne, parce que nous savons que bien sûr nous voulons gagner la course, mais nous voulons aussi finir deuxième avec Checo dans le championnat, donc c'est certainement un bon départ pour demain."

Contrôler la course dimanche

Interrogé sur les possibilités en course ce dimanche, Verstappen se montre confiant. Il sait que Red Bull a un avantage stratégique à avoir ses deux pilotes en première ligne pour être maître des événements.

"Je veux dire, ça sonne toujours bien. C'est sûr. Aujourd'hui c'était incroyable. Je m'attends toujours à ce que ce soit une bonne bataille demain, mais au moins nous avons les deux voitures là-bas et nous pouvons faire ce que nous voulons," a-t-il conclu.