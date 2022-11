Leclerc va "tout donner" pour décrocher le titre de vice-champion

Thibaud Comparot

Samedi 19 Novembre 2022 16:42

Charles Leclerc peut se réjouir des qualifications à Abu Dhabi. Le pilote de la Scuderia Ferrari est persuadé que son écurie ne pouvait pas mieux faire aujourd'hui. Il s'élancera derrière les deux Red Bull de Verstappen et Perez.

Charles Leclerc a réalisé une belle séance de qualification, mais a finalement dû reconnaître la suprématie de Max Verstappen et de Sergio Perez. Le Monégasque s'élancera donc de la deuxième ligne de la grille ce dimanche, avec son coéquipier Carlos Sainz à ses côtés en P4.

"J'ai bloqué mes roues dans les virages 6 et 7", a expliqué Leclerc après les qualifications. Cependant, le Monégasque doit se rendre à l'évidence. "Pour être honnête, c'est là où nous méritons d'être aujourd'hui, Red Bull était plus fort." Pourtant, il n'abandonne pas et se réserve le droit de rêver à une meilleure position au passage du drapeau à damier du GP d'Abu Dhabi. "Nous sommes toujours dans une assez bonne position pour demain, ce sera définitivement serré avec Checo".

Maintenant que le tracé d'Abu Dhabi a été modifié, ce dernier offre plus de possibilités de dépassement. "Je suis sûr que nous pouvons travailler avec Carlos, je n'ai aucun doute là-dessus. Nous allons essayer de maximiser le résultat de l'équipe. Nous savons que Red Bull est un peu plus fort le dimanche, donc ce sera difficile, mais nous allons tout donner. J'espère que nous pourrons obtenir cette deuxième place au Championnat du monde et au championnat des constructeurs."

Ferrari et Leclerc ne sont pas encore en vacances

La fin de la saison approche et les pilotes pourraient être tentés de relâcher leurs concentrations avant le dernier tour. Mais Ferrari et ses pilotes ont encore des objectifs en ligne de mire.

"Avant de partir en vacances, nous devons nous concentrer sur demain bien sûr", a souligné Leclerc. "Après les deux dernières années difficiles pour l'équipe, il était bon de faire un pas en avant. Ce serait particulièrement bien pour l'équipe de prendre cette deuxième place au championnat des constructeurs, je vais faire pression pour cela. Ensuite, nous partirons en vacances, nous nous reposerons et nous espérons revenir plus forts l'année prochaine", a conclu le pilote qui vise le titre de vice-champion en 2022.