Deuxième sur la grille, Pérez visera plus que jamais la victoire ce dimanche

Rédaction GP Fans

Samedi 19 Novembre 2022 16:18

Le doublé Red Bull lors des qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi a ravi Sergio Pérez, néanmoins battu par Max Verstappen.

Battu en Q3 par Verstappen, Pérez s'élancera tout de même devant son rival pour la deuxième place du championnat pilotes, Charles Leclerc (troisième sur la grille).

Sur un tour, les Mercedes n'ont pas eu voix au chapitre dans le désert d'Abu Dhabi, mais les Ferrari se sont montrées menaçantes face aux Red Bull en fin de qualification.

Verstappen et Pérez ont finalement pris le dessus pour réaliser le doublé, soit le résultat ouvertement visé par l'écurie autrichienne au championnat pilotes, dernier objectif de 2022 après avoir déjà conquis le titre pilotes et le titre constructeurs.

Deuxième sur la grille, Pérez s'est donc logiquement montré satisfait à l'interview mais s'attend tout de même à devoir batailler ce dimanche en course.

"Eh bien, je pense que c'est un bon départ dans ce week-end !" a déclaré le Mexicain à l'issue de la séance.

"Il m'a sans doute un petit quelque chose pour aller décrocher la pole position aujourd'hui, en particulier en Q3 hélas."

"Mais bon, au final, nous sommes devant, nous occupons la première ligne, c'est super. Max a réalisé du bon travail et m'a même un peu aidé. Nous sommes forts aussi et nous allons tenter d'en profiter."

"Demain, nous ferons le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. Je pense que ce sera une course très intéressante avec Max, avec les Ferrari et les Mercedes."

"On ne sait pas trop lequel de nos adversaires sera le plus dangereux en course... Cela se jouera peut-être aussi à la stratégie, donc on verra."