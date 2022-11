Spa et Austin auront leur sprint en 2023 !

Rédaction GP Fans

Dimanche 20 Novembre 2022 10:03

Le calendrier des sprints 2023 n'a pas encore été officiellement présenté mais les premières informations sont tombées.

En 2023, il y aura deux fois plus de sprints qu'en 2021 et 2022, soit six répartis tout au long de la saison.

Après Silverstone, Monza et Interlagos en 2021 puis Imola, Spielberg et Interlagos en 2022, quels seront donc les six week-ends de course concernés par les "F1 Sprint" l'an prochain ?

Rien n'est encore officiel à ce jour mais selon les informations du diffuseur belge, la RTBF, la F1 organiserait un sprint à Spa, pourtant le plus long tracé de la saison.

Pour rappel, le Grand Prix de Belgique est bien présent au calendrier 2023 de la Formule 1, même s'il n'est pas assuré à ce jour de survivre au-delà de l'été prochain.

Austin et le Circuit des Amériques accueilleraient également le format sprint en 2023.

En comparaison à 2022, deux tracés conserveraient cette course de trente minutes : Interlagos, qui l'accueille depuis les débuts en 2021, et le Red Bull Ring.

En plus de Spa et Austin, les nouveaux venus seraient Bakou (Azerbaïdjan) et Losail (Qatar), qui sera de retour au calendrier.

Le calendrier supposé des Sprints 2023 :

30 avril : Bakou, Azerbaïdjan

2 juillet : Spielberg, Autriche

30 juillet : Spa-Francorchamps, Belgique

8 octobre : Losail, Qatar

22 octobre : Austin, États-Unis

5 novembre : Interlagos, São Paulo (Brésil)