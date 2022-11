Hamilton évite une pénalité pour les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi

Patrice Lhoni

Samedi 19 Novembre 2022 15:11

Lewis Hamilton ne sera pas pénalisé sur la grille de départ dimanche, après avoir été sous investigation ce samedi lors des essais libres 3.

Le Britannique était sous le coup d'une investigation après avoir dépassé sous le drapeau rouge la Haas de Kevin Magnussen. Lando Norris l'avait vu et l'avait signalé à son ingénieur.

Mais les commissaires ont utilisé un précédent lié à Max Verstappen pour ne pas pénaliser Hamilton. En effet, lors du Grand Prix des Pays-Bas 2021, le Néerlandais s'était retrouvé dans une situation similaire lors des essais libres 2. Il avait également dépassé une monoplace, avant de fournir les explications nécessaires qui lui ont permis d'être blanchi et de ne pas être sanctionné.

Le verdict des commissaires de course

"Il n'est pas contesté que la voiture 44 a dépassé la voiture 20 directement après que la piste a été placée en condition de drapeau rouge. Le pilote de la voiture 44 a déclaré qu'il était en train de faire un tour rapide, qu'il a vu le feu rouge, qu'il a immédiatement levé complètement l'accélérateur et freiné, tout en vérifiant dans ses rétroviseurs si des voitures suivaient à proximité. Il a déclaré que, ce faisant, il avait dépassé la voiture 20."

" Les commissaires ont pris note du précédent concernant le Grand Prix des Pays-Bas 2021 [Max Verstappen], où aucune mesure n'a été prise contre le pilote dans des circonstances similaires, mais non identiques. La preuve télémétrique provenait directement des données en direct dont disposait la FIA, et non d'une preuve fournie par l'équipe."

"Nous concluons que le conducteur de la voiture 44 a pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer au règlement en réduisant immédiatement sa vitesse de manière sûre dès la première indication du feu rouge. Il ne pouvait pas éviter le dépassement de la voiture 20 dans ce cas et les commissaires déterminent donc de ne pas appliquer de pénalité."

Lewis Hamilton peut donc à nouveau viser une pole position cet après-midi sur le circuit de Yas Marina.