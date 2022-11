Verstappen en pole pour la dernière de la saison !

Thibaud Comparot

Samedi 19 Novembre 2022 16:04

Max Verstappen décroche la dernière pole position de la saison à Abu Dhabi. Les trois meilleures écuries occuperont les trois premières lignes de la grille de départ sur le tracé de Yas Marina. Pour sa dernière, Sebastian Vettel s'élancera du top 10.

Q1 - Gasly éliminé d'entrée pour sa dernière avec AlphaTauri

Dernière séance de qualificative de la saison ! Si Charles Leclerc terminera la saison avec le plus de pole positions en 2022 (9), le pilote de la Scuderia Ferrari n'aura pas autant brillé en course. Nous allons également assister aux dernières qualifications de Sebastian Vettel qui prendra sa retraite de la F1 à l'arrivée du GP.

Sur un premier tour rapide en qualifications, Red Bull semble intouchable à Abu Dhabi. En effet, les deux pilotes de la firme autrichienne se sont d'entrée positionnés en première et deuxième position sur la feuille des temps. Max Verstappen (1:24.754) devançait Sergio Perez (+0.066), Carlos Sainz (+0.336) , Charles Leclerc (+ 0.457) et George Russell (+0.791).

Avec des températures plus faibles, les Flèches d'argent ont perdu un peu de performance en comparaison avec les EL3.

Les pilotes menacés d'élimination dans cette Q1 étaient, à cet instant de la séance, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valtteri Bottas et les deux Williams d'Albon et de Latifi.

Sur un deuxième tour rapide, Sebastian Vettel a réussi à remonter au classement en signant le cinquième temps de cette Q1. En cette fin de séance, la piste s'est gommée et les pilotes améliorent leurs temps de plusieurs dixièmes.

Après agitation du drapeau à damier, Kevin Magnussen, poleman au Brésil, se retrouve éliminé de cette séance qualificative. Fernando Alonso et Daniel Ricciardo se sont qualifiés de justesse en Q2. Pierre Gasly, piégé par le trafic s'élancera du fond de grille demain après avoir signé le 17eme temps de la séance.

Les pilotes éliminés en Q1

16 - Kevin Magnussen (Haas), 17 - Pierre Gasly (AlphaTauri), 18 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 19 - Alexander Albon (Williams), 20 - Nicholas Latifi (Williams).

Q2 - Vettel dans le top 10 pour sa dernière en F1

Sergio Perez, impliqué dans une importante bataille au championnat avec Charles Leclerc pour le gain du titre honorifique de vice-champion du monde, a réalisé un très bon chrono lors de son premier tour de Q2. Avec un temps de 1:24.416, il devançait à cet instant de la séance, Max Verstappen (+0.443), Carlos Sainz, Lando Norris et Charles Leclerc.

Neuvième avec des pneus tendres usés, Lewis Hamilton a fait le choix de passer des gommes tendres neuves pour éviter une élimination en Q2. À quatre minutes de la fin de la séance, le septuple champion du monde a réussi à remonter en deuxième position, s'intercalant entre les Red Bull. Optant pour la même stratégie, George Russell est de son côté remonté en P4, s'intercalant entre Verstappen et Sainz.

À 2 minutes de la fin de la Q2, Tsunoda, Ricciardo, Stroll, Schumacher et Zhou se trouvaient dans la zone rouge.

Il fallait presque être le dernier à franchir la ligne de chronométrage tant la piste s'améliorait passage après passage. Pour sa dernière séance de qualification, Sebastian Vettel s'est offert un passage en Q3. Portant des casques hommage au quadruple champion du monde allemand, Alonso et Schumacher se sont arrêtés au stade de la Q2. Ils seront accompagnés par Tsunoda, Stroll et Zhou.

Toujours en tête, Perez devançait les deux Ferrari de Leclerc et Sainz, mais également Max Verstappen, son coéquipier chez Red Bull. Les deux McLaren passent de justesse en Q3. Chez Alpine, une seule monoplace bleue a réussi à se hisser en Q3.

Les pilotes éliminés en Q2

11 - Fernando Alonso (Alpine), 12 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 13 - Mick Schumacher (Haas), 14 - Lance Stroll (Aston Martin), 15 -Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Q3 - Verstappen décroche la dernière pole position de la saison 2022 !

Alors qu'il se faisait discret depuis le début de la séance, Max Verstappen a signé le meilleur temps de ce début de Q3. Avec deux dixièmes d'avance sur Carlos Sainz, le double champion du monde a mis la pression à son coéquipier, "seulement" troisième devant Charles Leclerc.

Les Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell se retrouvaient décrochées par les Ferrari et les Red Bull, accusant un retard de plus de six dixièmes.

Au passage du drapeau à damier, Max Verstappn décroche la pole position à Abu Dhabi ! Il s'élancera demain aux côtés de Sergio Perez. Le deux Ferrari et les deux Mercedes occuperont les deuxièmes et troisièmes lignes sur la grille de départ.

Le Top 10 des qualifications du Grand Prix São Paulo

1 - Max Verstappen (Red Bull), 2 - Sergio Perez (Red Bull), 3 - Charles Leclerc (Ferrari), 4 - Carlos Sainz (Ferrari), 5 - Lewis Hamilton (Mercedes), 6 - George Russell (Mercedes), 7 - Lando Norris (McLaren), 8 - Esteban Ocon (Alpine), 9 - Sebastian Vettel (Aston Martin), 10 - Daniel Ricciadro (Mclaren)