Hamilton sous investigation à Abu Dhabi !

Patrice Lhoni

Samedi 19 Novembre 2022 12:25

Lewis Hamilton est sous investigation après n'avoir pas suffisamment ralenti alors que les essais libres 3 ont été interrompus à mi-séance par un drapeau rouge.

Pierre Gasly perdait un élément de sa roue avant droite qui venait rester accroché à un vibreur sur la piste. La direction de course a donc décidé de sortir le drapeau rouge et d'interrompre la session. Au même moment, le septuple champion du monde commençait tout juste un tour lancé et se dirigeait à pleine vitesse vers la fin du premier secteur lorsque le drapeau rouge était signalé aux pilotes.

Lando Norris et une Haas se trouvaient devant lui. Hamilton dépassait son compatriote, et voyait ensuite le drapeau rouge affiché sur les panneaux lumineux. Mais, dans son élan, il n'aurait pas suffisamment freiné pour éviter de dépasser la Haas. Ce que n'a pas manqué de relever Lando Norris à sa radio en disant à son ingénieur : "Hamilton a aussi dépassé la Haas sous le drapeau rouge".

Lewis Hamilton va-t-il être sanctionné pour cet incident? Réponse dans quelques heures !