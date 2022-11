Binotto sur son avenir avec Ferrari - "Je suis assez tranquille"

Thibaud Comparot

Samedi 19 Novembre 2022 14:30

Le directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, se prépare à faire face à une pluie de rumeurs à la fin d'une semaine. L'italien pourrait perdre son poste après une saison décevante en 2022.

Les médias italiens ont rapporté, avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, que Mattia Binotto pourrait perdre son poste cet hiver et être remplacé par son homologue d'Alfa Romeo, Fred Vasseur en 2023.

La FIA prête à enquêter sur l'accident de Pérez à Monaco !Lire plus

L'équipe n'a pas tardé à publier une déclaration pour démentir ces rumeurs, mais l'Italien a admis que de telles spéculations font partie du travail avec la Scuderia.

"Ferrari est l'équipe la plus aimée", a déclaré Binotto. "Seb [Vettel] a dit un jour que tout le monde est fan de Ferrari et s'ils vous disent que ce n'est pas le cas, en fait, ils le sont [fan]."

"Et quand il y a une si grande passion, il y a toujours beaucoup de critiques et de rumeurs. Cela s'est avéré dans le passé et cela se produira à l'avenir."

"Évidemment, une fois que ces spéculations sont sorties, j'ai discuté avec mon président, John Elkann, et ensemble, nous avons discuté ouvertement de la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous avons décidé de publier une déclaration pour mettre fin à toute spéculation."

"Et clairement, ces spéculations sont totalement sans fondement".

Binotto "détendu" sur son avenir en F1

Ferrari a connu une saison difficile après avoir commencé fort avec deux victoires lors des trois premières courses. Ces résultats faisaient de la Scuderia, l'écurie favorite pour le titre des constructeurs.

Mais alors que Max Verstappen et Red Bull ont trouvé leurs marques, Ferrari a vacillé et s'est essoufflée.

Interrogé pour savoir s'il pouvait garantir qu'il serait en poste l'année prochaine, Binotto a ajouté : "Évidemment, ce n'est pas à moi de décider, mais je suis assez détendu."

"La raison pour laquelle je suis détendu est que j'ai toujours des discussions ouvertes, franches et constructives avec mes patrons, avec mon président, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le moyen et le long terme."

"Plus que cela, si nous regardons en arrière sur la saison, oui, nous avons eu quelques hauts et bas."

Magnussen - "J'aime bien Mick et je pense qu'il mérite une place sur la grille"Lire plus

"Nous ne sommes pas la voiture la plus rapide sur la piste, mais nous avons atteint notre objectif principal qui était d'être de retour et d'être compétitifs dans la nouvelle ère des voitures 2022."

"Oui, je suis détendu. Plus que cela, je suis vraiment concentré sur ce que nous devons faire et je suis concentré sur l'équipe", a conclu le directeur de la Scuderia Ferrari.