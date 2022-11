Horner confirme : il ne manque que la signature de Ricciardo

Rédaction GP Fans

Samedi 19 Novembre 2022 13:40

Si Daniel Ricciardo n'a pas encore signé chez Red Bull, contrairement à ce qu'avait affirmé Helmut Marko quelques heures plus tôt, le retour du pilote australien à Milton Keynes est quasiment acté.

Le directeur de l'écurie Red Bull, Christian Horner, ainsi que Daniel Ricciardo lui-même ont rappelé que rien n'était encore signé entre le pilote et son ancienne équipe, après que Helmut Marko a annoncé vendredi le retour de l'Australien au bercail.

"Nous n'avons encore rien signé" a affirmé Horner. "Helmut, dans son enthousiasme, l'a annoncé. Je pense que cela signifie que Daniel va nous rejoindre, à moins qu'il ne change d'avis."

"Daniel est un personnage important de la F1 et c'est évidemment décevant de voir ce qu'il a réalisé cette année. Mais il reste un grand nom de ce sport, vraiment. Et il a une sacrée histoire au sein de notre giron Red Bull."

"De nos jours, les exigences - rien que du point de vue du marketing, par exemple - qui pèsent sur les pilotes sont énormes. Nous sommes très actifs en tant qu'équipe sur les courses, sur différents événements. Donc avoir un pilote de son profil, avec l'histoire qu'il possède déjà au sein de notre équipe, au sein du groupe, ça ne pourrait être qu'un grand atout pour nous."

"L'idée est de l'employer au simulateur et il sera présent sur certains événements. Nous devons évidemment encore éclaircir certaines choses lors de la signature."

Et Horner d'immédiatement couper court aux rumeurs : Ricciardo ne sera pas recruté pour remplacer Pérez.

"Nous avons un contrat avec Checo pour les deux prochaines années et le contrat de Daniel sera très clair lui aussi, ce sont des choses bien distinctes."

"Notre duo de pilotes actuel obtient des résultats incroyables : cinq doublés jusqu'ici cette saison et le championnat des constructeurs que nous n'avions plus remporté depuis huit ans. Cette réussite est phénoménale et c'est aussi grâce à eux deux."

"Oui, leur relation est bonne. Nous n'avons aujourd'hui aucune raison de remettre en question notre duo pour les deux prochaines saisons. J'espère à présent que Checo pourra conclure cette année par le gain de la deuxième place au championnat pilotes car nous n'avons encore jamais réalisé ce doublé."