La FIA prête à enquêter sur l'accident de Pérez à Monaco !

Samedi 19 Novembre 2022 12:01

Le Président de la FIA en personne a réagi à "l'affaire Pérez" suite aux révélations entendues dans le paddock d'Interlagos, le week-end dernier.

La polémique liée aux consignes non respectées par Max Verstappen au Brésil a provoqué la réaction de la presse néerlandaise, qui a affirmé les raisons pour lesquelles le double champion du monde ne voulait pas s'effacer en faveur de Sergio Pérez remonteraient au Grand Prix de Monaco, au printemps dernier.

Pérez se serait délibérément crashé (photo) en qualifications afin d'empêcher son coéquipier d'améliorer, ce qui lui aurait d'ailleurs permis de remporter la course le lendemain.

Le journaliste néerlandais à l'origine de cette "polémique dans la polémique" a même affirmé que le pilote mexicain aurait été soupçonné par Verstappen lui-même et aurait fini par tout avouer à son équipe, provoquant logiquement la colère du numéro 1 de l'équipe.

En début de semaine, la mère de Verstappen, la Belge Sophie Kumpen, y est allée de son commentaire en ajoutant même que, ce week-end là, Pérez aurait trompé sa femme lors de la fête consécutive à sa victoire sur le Rocher.

Mais concernant les faits en piste, le principal intéressé a botté en touche et, pour l'heure, aucune enquête n'a été ouverte à ce sujet. Il faudrait pour cela que la FIA soit saisie via la réclamation d'un tiers.

À Abu Dhabi, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a affirmé que, si nécessaire, une enquête pourrait facilement être ouverte.

"À ce que je sache, personne n'a affirmé sa volonté quant au fait qu'une enquête soit lancée de notre côté", a débuté Ben Sulayem.

"Mais s'il y a quelque chose à examiner, nous serons tout à fait disposés à le faire. Je ne suis pas réfractaire à l'idée de mener une enquête. S'il y a un problème, il faut y aller, ne pas se cacher. Et nous ne nous cacherons pas."

Et Ben Sulayem d'évoquer l'évolution de la FIA en matière de gestion d'affaires : l'homme n'épargne pas, même si ce n'est que sous-entendu, son prédécesseur Jean Todt lorsqu'il évoque les problèmes de transparence.

"Je suis prêt à lever la main et à demander s'il y a un quelconque problème. Je suis dans une position où je dois pouvoir faire cela. Nous travaillons énormément sur la transparence des instances et je dois pouvoir le faire, sinon on ne s'améliore jamais, on n'évolue jamais."

"J'admets par exemple que, concernant 2021, le rapport consécutif au Grand Prix d'Abu Dhabi n'était peut-être pas suffisant. Mais en matière de transparence, c'était une bonne tentative."

"J'ai hérité de quelque chose [il est à la tête de la FIA depuis décembre dernier, ndlr] et je ne veux pas blâmer qui que ce soit mais... en arrivant, j'en ai beaucoup appris en matière de transparence."