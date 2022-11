Hill : "Supposons qu'il y ait une dispute chez Red Bull, Ricciardo serait en première ligne"

Thibaud Comparot

Samedi 19 Novembre 2022 09:39

Ce vendredi, il a été rapporté par Helmut Marko que Daniel Ricciardo serait de retour chez Red Bull, en tant que pilote de réserve, à partir de 2023. Damon Hill, ancien pilote de F1, pense que l'Australien pourrait bel et bien retrouver sa place en F1 plus tôt qu'on ne le croit.

En marge des Essais Libres du Grand Prix d’Abu Dhabi, Helmut Marko, conseiller de l’écurie Red Bull a confirmé que Daniel Ricciardo allait rejoindre la firme autrichienne en 2023 en tant que pilote de réserve. L’Autrichien a par la suite tempéré ses propos en déclarant que des discussions étaient toujours en cours.

Damon Hill a réagi à cette annonce sur Sky Sports et l'ancien champion du monde pense que c'est un bon coup pour Ricciardo, qui pourrait même éventuellement lui valoir le siège à côté de Max Verstappen.

"Cela pourrait être assez intéressant. Surtout si l'on considère les problèmes qui pourraient exister entre Max et Sergio. Supposons que quelqu'un finisse par faire une erreur en piste et qu’ils se disputent, Daniel Ricciardo serait alors en première ligne pour sauter dans la Red Bull", a déclaré Hill.

Le Britannique poursuit son analyse : "C'est sa maison. Il doit beaucoup à Red Bull, il aura donc à cœur de performer. Il peut se retrouver dans une très bonne position, il a beaucoup appris dans d'autres écuries. Il se peut que vous soyez devenu bien meilleur après avoir été dans d'autres endroits et que vous reveniez ensuite à votre point de départ. Je suis presque sûr que le contrat de Sergio est béton et qu'il y restera pendant un certain temps, mais si la relation se détériore, cela peut parfois devenir invivable. Nous supposons que Max a beaucoup de pouvoir au sein de l'équipe", conclut-il.