La Formule 1 lancera une série 100% féminine en 2023 : la F1 Academy

La nouvelle discipline alignera une quinzaine de jeunes pilotes féminines au volant de monoplaces de type F4, dans le but d'accompagner leur ascension dans les catégories supérieures.

Soucieuse de poursuivre son effort de promotion de la diversité en sport automobile, et notamment de la promotion des pilotes féminines dans les disciplines internationales, la Formule 1 lancera ainsi un nouveau championnat qui constituera la base de sa pyramide, qui comprend également la Formule 3 et la Formule 2.

La F1 Academy utilisera des monoplaces de type F4, utilisant le châssis Taatus T421, propulsé par un moteur de 165 chevaux développé par la société Autotecnica. La série sera dirigée par Bruno Michel, déjà à la tête des championnats F2 et F3.

Cinq équipes gèreront les monoplaces en course, chaque équipe alignant trois voitures chacune.

Le calendrier, composé de sept meetings de trois courses chacuns, sera dévoilé sous peu, mais le communiqué indiqué qu'il "devrait comprendre une course disputée dans le cadre d'un Grand Prix de Formule 1." 15 jours d'essais officiels sont également prévus au cours de cette première année.

" Lors de l'évaluation des obstacles que rencontrent les jeunes femmes pilotes pour accéder à la pyramide de la F1, il est qu'elles n'ont pas la même expérience que leurs homologues masculins du même âge", indique le communiqué publié par les dirigeants de la F1 ce vendredi.

