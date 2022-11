Ricciardo sera le troisième pilote de Red Bull en 2023 - Marko

Thibaud Comparot

Vendredi 18 Novembre 2022 12:33

Daniel Ricciardo rejoindra l'équipe Red Bull Racing en tant que troisième pilote en 2023. Cela a été confirmé par le directeur général Helmut Marko à la branche allemande de Sky Sports F1.

Ricciardo et Red Bull Racing ne sont pas étrangers l'un à l'autre. L'Australien a passé cinq saisons au service de la formation autrichienne entre 2014 et 2018. Il est ensuite passé chez Renault, avant de revenir chez McLaren un an plus tard. Au sein de la formation britannique, cependant, il n'a pas été à la hauteur depuis lors, ce qui a conduit à la décision, plus tôt cette année, de mettre fin prématurément à son contrat jusqu'à la fin de 2023 après cette saison.

Ricciardo troisième pilote Red Bull

Red Bull Racing dispose actuellement de Max Verstappen et Sergio Perez, avec des contrats respectifs jusqu'à fin 2028 et fin 2024. Liam Lawson est le pilote de réserve de Red Bull Racing et de l'équipe sœur Alpha Tauri l'année prochaine, ce qui laisse peu de chance à Ricciardo d'avoir du temps en piste. Il est donc susceptible d'être utilisé principalement pour des démonstrations et des activités promotionnelles.