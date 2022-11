Magnussen raconte son incroyable mésaventure de Sao Paulo : "C'était fou !"

Rédaction GP Fans

Vendredi 18 Novembre 2022 13:30

Le pilote danois a vécu un drôle de moment après son abandon dès le premier tour du Grand Prix de Sao Paulo.

Héros des qualifications au Brésil, où il a signé une première pole position inattendue - également la première pour Haas -, Kevin Magnussen a vite perdu le bénéfice de sa position lors de la course sprint, qu'il a conclu au huitième rang.

Et dimanche, son Grand Prix n'a pas été plus loin que le premier tour, après avoir été poussé par la McLaren de Daniel Ricciardo, qu'il a percuté dans la suite de l'incident, contraignant les deux hommes à un abandon précoce.

Mais, si Ricciardo a rapidement été ramené aux stands dans une voiture officielle, Magnussen est resté en bord de piste durant... la totalité de la course. Mais la suite de l'histoire, qu'a révélé le pilote danois en arrivant à Abu Dhabi, est encore plus surprenante.

"C'était fou", a ainsi expliqué le pilote Haas. "Je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est la chose la plus dangereuse que j'ai faite de tout le week-end, en comprenant les risques pris au volant."

"Pour une raison quelconque, je ne suis pas rentré aux stands [après mon abandon]. Daniel m'a sorti de la course puis a sauté dans la voiture de sécurité, qui l'a ramené aux stands."

"Et puis j'ai été laissé sur le côté de la piste pendant toute la course, ce qui n'était pas dramatique en soi, mais j'ai essayé ensuite de parler aux commissaires, mais ils ne parlaient pas un mot d'anglais, pas du tout."

"Après la course, j'attendais en quelque sorte que quelqu'un vienne me chercher ou quelque chose comme ça. Mais les commissaires ont commencé à partir et je me suis dit 'Qu'est-ce que je fais ?'"

Magnussen a ainsi expliqué qu'il avait ensuite fini par suivre les commissaires à pied, avant de se retrouver coincé derrière un grillage, un officiel finissant par découper le grillage pour permettre au Scandinave de rejoindre son équipe, traversant même la foule sous la protection d'autres commissaires.

"Je me suis retrouvé près d'une barrière que je ne voyais pas vraiment comment contourner, car j'aurais pu marcher sur toute la piste et contourner la ligne d'arrivée." "Mais c'est là que se trouvaient tous les fans et puis certains des commissaires ont réalisé que j'étais en difficulté et ont fait un trou dans la clôture et m'ont fait passer à travers la clôture."

Magnussen a ainsi pu retrouver son équipe bien après l'arrivée, et a dit avoir reçu des excuses de la part des responsables de l'épreuve brésilienne.